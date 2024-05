.

West Ham 2 - 2 Liverpool

Goals & Match Action...

(around 44 second in; though the actual VAR-referee micced audio would be welcome... to clear up and clarify any further issues )

West Ham vs Liverpool

West Ham vs Liverpool

Inside West Ham

60+ Stream Sites

mini-index

: Saturday 27th April - a 12.30pm kick offAreola; Coufal, Ogbonna, Zouma, Emerson; Soucek, Alvarez Paqueta; Bowen, Kudus; Antonio.Fabianski, Cresswell, Johnson, Ward-Prowse, Phillips, Ings, Cornet, Mubama, Casey.Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Gravenberch; Elliott, Gakpo, Diaz.Kelleher, Gomez, Konate, Tsimikas, Bajcetic, Szoboszlai, Jones, Salah, Nunez.Referee: Anthony Taylor. Assistants: Gary Beswick, Adam Nunn. Fourth Official: Josh Smith. VAR: Tim Robinson.'Matchday Live: West Ham vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=Qq0b8Q7kCQM LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5969 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355909.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355915.0 Robertson pre-match interview: https://twitter.com/footballontnt/status/1784171826500763716 Paqueta on Mac Allister on 6' (no yellow or warning) - https://twitter.com/FutballGiants/status/1784191706667036916 Luis Diaz offside in penalty incident on 26' (foul & handball; though Taylor is the ref...) - https://twitter.com/footballontnt/status/1784192710452117730 Luis Diaz hits the post on 40' - https://twitter.com/footballontnt/status/1784194215045378227 Alisson save on 42' - https://twitter.com/TheEuropeanLad/status/1784194134275666294 Bowen goal on 43' - https://dubz.link/v/4n31hq on 48' - https://dubz.link/v/ns02n9 on 65' - https://dubz.link/v/c7kycx https://twitter.com/footballontnt/status/1784204977247850945 & ?Mac Allister header saved on 70' - https://twitter.com/FootballReprt/status/1784205740028162539 Alisson save on 76' - www.youtube.com/v/IvjeX_850k4 (at 2m 20s into the video)Antonio goal on 77‎'‎ - https://dubz.link/v/hzmp7z Klopp and Salah exchange on 77' - https://v.redd.it/4ybqx36su0xc1 Ref denies Gakpo chance on 86' (ref pretends he gave a freekick prior to gk... or something?) - https://v.redd.it/bbkg1m47x0xc1 ^ & https://twitter.com/kezmodo/status/1784217497928945797 ^ 'Referee clearly waves play on, turns his back on Gakpo and Areola. You be the judge.' - https://twitter.com/MenInBlazers/status/1784217711595200796 (US video)Elliott hits the bar on 89' - https://twitter.com/FootballReprt/status/1784210778419044621 Full-Time Scenes - https://twitter.com/footballontnt/status/1784212848505221372 It would seem from this video - that Taylor may have told the West Ham goalie to go down / get on the floor? And it is Taylor himself who then calls the physio onto the pitch:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/zeGY6nKWjp8 Gakpo post match interview : www.youtube.com/watch?v=GPzW8IiYOrw Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=DuUDewnZNLw Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=oZysK1ohOgg ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 3 minute official highlights from TNT:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/IvjeX_850k4 - BBC1 10.20pm on Saturday night :Saturday 27th April MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/1cer9bd/bbc_match_of_the_day_27apr2024 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-tba - likely Monday (if we lose there isn't usually an episode of 'Inside X')...Liverpoolinformation : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576 as of Match Day 35 / end of Sunday 28th April...