PREMIER LEAGUE

CHAMPIONSHIP

Gambler of the Week goes to Joezydudek for correctly predicting 2 away wins with Leicester at West Ham and Aston Villa winning at Brighton to pick up 195.A good week for everyone in the Premier League as everybody picked something up.Pos Total Last Week180.00 Mickitez128.75 Hitman007145.00 Vivabobbygraham151.50 Gary75112.50 Gerry Attrick72.50 Mivi-----------------------------------------------------------------------------------------------76.67 GMac198462.86 Bradders1011145.00 Ollyfrom.tv76.67 BryanodPos Total Last Week112.50 The G in Gerrard (1 GoW)92.50 Smithy0.00 Son Of Skittle (1 GoW)145.00 Redforlife-------------------------------------------------------------------------------195.00 Joezydudek (1 GoW)76.67 Vishwa Atma0.00 RobbieRedman (1 GoW)-25.00 Dublin Red (1 GoW)90.00 Youngest Son Of Skittle0.00 Sameold0.00 Jackh145.00 Buck Pete112.50 Black Bull Nova0.00 Skittle0.00 Barneylfc-25.00 Catterfeld0.00 Rushyman