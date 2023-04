.

Manchester Cheats 4 - 1 Liverpool

Goals & Match Action...

: Saturday 1st April, 2023 - a 12.30pm kick off.Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Gundogan, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Grealish, Alvarez.Ortega Moreno, Walker, Phillips, Laporte, Bernardo, Gomez, Perrone, Palmer, Lewis.Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Gakpo, Salah, Jota.Kelleher, Gomez, Matip, Tsimikas, Milner, Arthur, Oxlade-Chamberlain, Nunez, Firmino.Referee: Simon Hooper. Assistant Referees: Adrian Holmes and Simon Long. 4th Official: Graham Scott. VAR: John Brooks.'Matchday Live: Manchester City vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=HLcH6E7pwdM LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/liverpool-beaten-away-manchester-city-premier-league LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5911 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=353939.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=353955.0 Gundogan hits the floor like he has been poleaxed, vs Fabinho, in the 1st minute - https://twitter.com/tulni/status/1642128602522083330 de Bruyne dives to get freekick vs Henderson on 14' - https://twitter.com/TomGooner49/status/1642131580612145152 on 16' - https://dubz.co/video/3e78d4 Linesman ignores Ake wrestling Salah, gives a throw-in to City; Salah then booked for dissent - https://twitter.com/benyrob12/status/1642133069833416704 Salah pass can't find Jota for a 1-on-1 with City goalkeeper on 26' - https://twitter.com/tulni/status/1642141652935483392? Alvarez goal on 27' - https://dubz.co/video/b15388 Guardiola shithouse celebrating the goal in front of Tsimikas - https://v.redd.it/ne00xkv4r9ra1 Rodri on a yellow card, pulls back Gakpo on the counter, ref does not give the 2nd yellow - https://twitter.com/tulni/status/1642136844912455687 City fans with 'Always the Victim' chants on 35 mins after Rodri escapes 2nd yellow card - https://twitter.com/JamesPearceLFC/status/1642136275464384515 Trent vs Grealish accident - https://twitter.com/tulni/status/1642137583013511171 De Bruyne goal on 46' - https://dubz.co/video/25f399 Gundogan goal on 53' - https://dubz.co/video/5b1fbb Alisson save from Grealish on 59' - https://streamsc.co/DF_TG2914 Grealish goal on 74' - https://dubz.co/video/e95118 Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=uts0fn3zDQ4 Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=2og4K5jYp-c ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 3 minute official highlights from BT Sport:-- BBC1 10.20pm on Saturday night :Saturday 1st April MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/1291k1h/bbc_match_of_the_day_01apr2023 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-tba (likely Monday... if Liverpool win. If Liverpool lose there usually isn't an 'Inside X' program)Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/men/2022 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (in the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (friendlies, U23 PL2 matches, U18 academy, EFL Trophy, & LFC Women etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576