: Sunday 6th November, 2022 - a 4.30pm kick off.Lloris, Emerson, Dier, Lenglet, Davies, Sessegnon, Bissouma, Bentancur, Hojbjerg, Perisic, Kane.Sarr, Lucas Moura, Doherty, Skipp, Tanganga, Sánchez, Forster, Gil, Kulusevski.Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Firmino, Nunez.Kelleher, Ramsay, Gomez, Tsimikas, Bajcetic, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Carvalho.Referee: Andy Madley. Assistants: Lee Betts, James Mainwaring. Fourth official: David Coote. VAR: Darren England.'Matchday Live: Spurs vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=-qbDPLhEVms LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5897 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=353283.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=353293.0 Trent cross-field pass on 6 mins - https://twitter.com/SkySportsPL/status/1589296732717948934 on 11 mins - https://dubz.co/v/00a1q6 Alisson saves Perisic shot onto the post on 15 mins - https://streamin.me/v/77cda42a & https://т.website/s/soccer_mirror/6621/Trent nudge into Sessegnon on 20 mins - https://twitter.com/fraadna/status/1589301222473097216 on 39 mins - https://dubz.co/v/czsyf7 Perisic hits the bar on 49 mins - https://streamin.me/v/da1d8ceb & https://т.website/s/soccer_mirror/6638/Agent Of Chaos sends Bissouma to the floor clutching fresh air on 62 mins - https://v.redd.it/xg46s0o6pdy91 Kane goal on 70 mins - https://dubz.co/v/czsyf7 Antonio Conte yellow card on 71 mins - https://dubz.co/v/kxvs22 Nunez hits the bar on 81 mins - https://streamin.me/v/cf5e2c70 Salah & Robertson post match : www.youtube.com/watch?v=Q6a0JhBtuqw Robertson post match : www.youtube.com/watch?v=R-D4mCsGAM8 Thiago post match : www.youtube.com/watch?v=WOQr2tUu6Bs Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=DOc4PTMT81c Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=eFh-DjRRpbs ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 3 minute official highlights from Sky:-- BBC1 10.30pm on Sunday night :Sunday 6th November MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/yo708j/bbc_match_of_the_day_2_06nov2022 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/men/2022 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (in the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (friendlies, U23 PL2 matches, U18 academy, EFL Trophy, & LFC Women etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576