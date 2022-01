.

: Sunday 19th December, 2021 - a 4.30pm kick off.Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Davies, Sessegnon, Winks, Dele, Ndombele, Son, Kane.Austin, Rodon, Tanganga, Doherty, Reguilón, Skipp, Lo Celso, Bergwijn, Lucas.Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Matip, Robertson, Keita, Milner, Morton, Mane, Salah, Jota.Kelleher, Williams, Gomez, Tsimikas, Quansah, Oxlade-Chamberlain, Gordon, Minamino, Firmino.Referee: Paul Tierney. Assistants: Constantine Hatzidakis, Dan Cook. Fourth official: Andre Marriner. VAR: Chris Kavanagh.'Matchday Live: Spurs vs Liverpool' - free preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=-Vct7a2yWo8 LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/liverpool-claim-point-after-action-packed-tottenham-clash LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5836 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=351088.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=351094.0 Kane goal on 13 mins - https://mixture.gg/v/61bf3eb38af2c Kane studs-up & off-the-floor tackle on Robertson on 20 mins (no VAR) - https://mixture.gg/v/61bf62bf8ef77 Alisson save against Deli Alli on 30 mins - https://streamff.com/v/145841 https://streamable.com/sgt1l2 (great angle of the save)on 35 mins - https://mixture.gg/v/61bf616688ac5 Spurs foul on Jota in the area on 37 mins - https://streamable.com/ngpjqa Alisson save against Kane on 53 mins - https://streamff.com/v/11dec8 on 69 mins - https://mixture.gg/v/61bf6668d172c Son goal on 74 mins - https://mixture.gg/v/61bf734b18620 Robertson straight red card on 77 mins (originally a yellow, VAR intervene) - https://mixture.gg/v/61bf747179437 Keita booking for being caught in the face by opponent - and then letting the ref know, on 84 mins - tbaKlopp to the referee post-match: https://twitter.com/SkySportsPL/status/1472645176548069377 ^ the referee doesn't like it and stats to walk away from Klopp in mid-conversation.^ 'We'll just leave this here' - https://twitter.com/ESPNFC/status/1472631256638795799 ^ Launching in from a body length+ away from the point of contact + not in control of the challenge + studs off the floor at impact + catches the player (no red, no VAR)Jota post match interview : https://v.redd.it/3sw6dktwvj681 Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=i1PxSSOXGzo Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=wDAdcCdJsz4 ' : 2 minute official highlights from LFC:-- BBC1 10.30pm on Sunday night :Sunday 19th December MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/rk8uha/bbc_match_of_the_day_2_19dec2021 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/match/2021-22/men/fixtures-and-results Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (in the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (usually U23s PL2 matches, U18s academy, EFL Trophy, & Liverpool Women etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576