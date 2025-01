SvenJohansen 17 v 20 mushi007 vivabobbygraham 19 v 12 ollyfrom.tv Cape Tear 16 v 17 Ndeyanka Garrus 17 v 16 Buck Pete Sinyoro 19 v 17 RJH mickitez 17 v 15 tommylfc redforlife 19 v 19 Barney LFC Kopite1971 17 v 16 joezydudek Cornertakenquickly 25 v 17 Wabaloolah KeegansPerm 17 v 15 bradders1011

Team GF GA GD Pts ME Sinyoro 318 275 43 34 mickitez 290 269 21 32 1 Wabaloolah 287 279 8 30 Buck Pete 328 283 45 29 Garrus 304 294 10 29 KeegansPerm 293 310 -17 29 vivabobbygraham 280 263 17 27 RJH 322 306 16 27 joezydudek 286 296 -10 26 tommylfc 300 282 18 24 mushi007 306 291 15 24 redforlife 288 286 2 24 Cape Tear 276 305 -29 23 2 Kopite1971 287 291 -4 21 1 ollyfrom.tv 285 284 1 20 SvenJohansen 290 276 14 19 Cornertakenquickly 287 305 -18 19 Barney LFC 304 319 -15 16 bradders1011 272 301 -29 16 Ndeyanka 243 331 -88 12 2

We use Thursday's draw 26th December (Set for Life) which was: 09-11-24-29-36 ( https://www.national-lottery.co.uk/results 0911242936 / 22 (number of weeks left) = 41420133 R10remainder + 1 = 11, so we use Round 11 (Round 19 before renumbering) of the fixtures at:Updated Fixture list here https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583618#msg19583618 Sinyoro increases his lead at the top as we approach the halfway stage, with Mickitez moving into 2nd place, please check your scores and let me know of any issues