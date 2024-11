Team 1 Score 1 v Score 2 Team 2 Barney LFC 24 v 18 mushi007 tommylfc 16 v 18 ollyfrom.tv RJH 28 v 18 Ndeyanka SvenJohansen 16 v 21 Buck Pete vivabobbygraham 18 v 27 joezydudek Cape Tear 26 v 16 Wabaloolah Garrus 27 v 20 bradders1011 Sinyoro 27 v 20 KeegansPerm mickitez 24 v 16 Cornertakenquickly redforlife 13 v 18 Kopite1971

Position Team GF GA GD Pts ME 1 Buck Pete 244 194 50 25 2 Cape Tear 204 205 -1 22 1 3 Sinyoro 211 197 14 21 4 Wabaloolah 193 182 11 21 5 mickitez 220 186 34 20 6 RJH 227 207 20 20 7 Garrus 216 208 8 19 8 tommylfc 213 190 23 18 9 vivabobbygraham 189 193 -4 17 10 KeegansPerm 199 228 -29 16 11 Kopite1971 219 197 22 15 12 redforlife 199 197 2 15 13 mushi007 212 204 8 14 14 SvenJohansen 203 196 7 13 15 joezydudek 194 212 -18 13 16 bradders1011 185 204 -19 12 17 Cornertakenquickly 192 216 -24 11 18 Barney LFC 210 227 -17 10 19 ollyfrom.tv 194 197 -3 7 20 Ndeyanka 156 240 -84 5 2

As it was a Saturday 7:45pm kick off we use National Lottery's Set for Life Draw from Monday 11th NovemberBalls were 01-09-24-31-36 concatenated together we get 109243136 divided by the number of weeks remaining 28That gives us 109243136/283901540 - R16 + 1, so this week we use fixtures from Week 17 before the renumbering https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583651#msg19583651 Updated fixture list https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583618#msg19583618 Buck Pete sees him maintain his league at the top of the Premier LeaguePlease check your entries and let me know of any issues