RJH 30 v 22 mushi007 Buck Pete 29 v 22 ollyfrom.tv SvenJohansen 32 v 12 Ndeyanka vivabobbygraham 16 v 23 tommylfc Cape Tear 29 v 24 Barney LFC Garrus 24 v 23 joezydudek Sinyoro 15 v 24 Wabaloolah mickitez 22 v 10 bradders1011 redforlife 33 v 12 KeegansPerm Kopite1971 20 v 20 Cornertakenquickly

Team GF GA GD Pts ME tommylfc 163 135 28 18 Wabaloolah 143 122 21 18 Buck Pete 170 139 31 16 mickitez 159 127 32 14 vivabobbygraham 138 133 5 14 SvenJohansen 156 140 16 13 Garrus 155 155 0 13 Cape Tear 139 155 -16 13 1 Sinyoro 151 146 5 12 mushi007 158 143 15 11 RJH 162 156 6 11 KeegansPerm 140 171 -31 10 Kopite1971 166 147 19 9 redforlife 149 135 14 9 bradders1011 133 142 -9 9 Barney LFC 156 170 -14 7 joezydudek 134 161 -27 7 Cornertakenquickly 140 162 -22 5 Ndeyanka 106 177 -71 5 2 ollyfrom.tv 146 148 -2 4

As it was a Sunday 4:30pm kick off we use National Lottery Draw Monday 21st OctoberBalls were 08-15-19-32-38 concatenated together we get 0815193238 divided by the number of weeks remaining 31That gives us 0815193238/3126296556 R2 + 1so this week we use fixtures from Week 3 before the renumbering https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583651#msg19583651 Please check your entries and let me know of any issues