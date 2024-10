Team GF GA GD Pts ME tommylfc 140 119 21 15 Wabaloolah 119 107 12 15 vivabobbygraham 122 110 12 14 Buck Pete 141 117 24 13 Sinyoro 136 122 14 12 mushi007 136 113 23 11 mickitez 137 117 20 11 Garrus 131 132 -1 10 SvenJohansen 124 128 -4 10 KeegansPerm 128 138 -10 10 Cape Tear 110 131 -21 10 1 bradders1011 123 120 3 9 redforlife 116 123 -7 9 Kopite1971 146 127 19 8 RJH 132 134 -2 8 Barney LFC 132 141 -9 7 joezydudek 111 137 -26 7 Ndeyanka 94 145 -51 5 2 ollyfrom.tv 124 119 5 4 Cornertakenquickly 120 142 -22 4

New Leader in the Premier League is TommyLFC on goal difference

As it was a Saturday 12:30pm kick off we use National Lottery Draw Saturday 5th OctoberBalls were 08-12-13-20-44-49 concatenated together we get 081213204449 divided by the number of weeks remaining 32That gives us 081213204449/322537912639 R1 + 1 so this week we use fixtures from Week 2so this week we use fixtures from Week 2 before the renumbering https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583651#msg19583651 Ndeyanka 0 v 23 mushi007SvenJohansen 23 v 12 ollyfrom.tvvivabobbygraham 12 v 11 Buck PeteCape Tear 12 v 12 RJHGarrus 13 v 22 tommylfcSinyoro 16 v 23 Barney LFCmickitez 15 v 11 joezydudekredforlife 15 v 12 WabaloolahKopite1971 13 v 14 bradders1011Cornertakenquickly 14 v 21 KeegansPermPlease check your entries and let me know of any issues