So I guess today is the official start of the 2024/25 European Football season with the qualifying round draws taking place for the European competitions, a few teams we've faced in recent years were part of the draw



Champions League

ŠK Slovan Bratislava (SVK) vs FC Struga (MKD)

The New Saints FC (WAL) vs FK Dečić (MNE)

FK Borac Banja Luka (BIH) vs KF Egnatia (ALB)

Hamrun Spartans FC (MLT) vs Lincoln Red Imps FC (GIB)

FC Ballkani (KOS) vs UE Santa Coloma (AND)



FC Flora Tallinn (EST) vs NK Celje (SVN)

KÍ Klaksvík (FRO) vs FC Differdange 03 (LUX)

FK Panevėžys (LTU) vs HJK Helsinki (FIN)*

FC RFS (LVA) vs Larne FC (NIR)*

Vikingur Reykjavík (ISL) vs Shamrock Rovers FC (IRL)



Virtus A.C. 1964 (SMR) vs Fotbal Club FCSB (ROU)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs FC Dinamo Batumi (GEO)

FC Ordabasy (KAZ) vs FC Petrocub (MDA)

FC Dinamo Minsk (BLR) vs FC Pyunik (ARM)



Europa League

PFC Botev Plovdiv (BUL) vs NK Maribor (SVN)

IF Elfsborg (SWE) vs Pafos FC (CYP)

Paksi FC (HUN) vs FC Corvinul Hunedoara (ROU)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) vs PFC Zire (AZE)

KF Llapi 1932 (KOS) vs Wisła Kraków (POL)

MFK Ružomberok (SVK) vs FC Tobol (KAZ)



Conference League

FK Velež Mostar (BIH) vs Inter Club d'Escaldes (AND)

Floriana FC (MLT) vs SP Tre Penne (SMR)

FC Torpedo (BLR) vs FC Milsami Orhei (MDA)

FA Šiauliai (LTU) vs FCI Levadia Tallinn (EST)

Bala Town FC (WAL) vs Paide Linnameeskond (EST)



FC Isloch Minsk Region (BLR) vs La Fiorita 1967 (SMR)

Caernarfon Town FC (WAL) vs Crusaders FC (NIR)

JK Tallinna Kalev (EST) vs FC Urartu (ARM)

Valur (ISL) vs KF Vllaznia (ALB)

FCB Magpies (GIB) vs Derry City FC (IRL)



FC Malisheva (KOS) vs FK Budućnost Podgorica (MNE)

Atlčtic Club Escaldes (AND) vs F91 Diddeleng (LUX)

Marsaxlokk FC (MLT) vs FK Partizani (ALB)

FK Auda (LVA) vs B36 Tórshavn (FRO)

Stjarnan (ISL) vs Linfield FC (NIR)



FC Torpedo Kutaisi (GEO) vs KF Tirana (ALB)

Shelbourne FC (IRL) vs St Joseph's FC (GIB)

FC Aktobe (KAZ) vs FK Sarajevo (BIH)

NK Bravo (SVN) vs Connah's Quay Nomads FC (WAL)

Víkingur (FRO) vs FK Liepaja (LVA)



FC Noah (ARM) vs KF Shkëndija (MKD)

GFK Tikves (MKD) vs Breiđablik (ISL)

FK Mornar (MNE) vs FC Dinamo Tbilisi (GEO)

FC UNA Strassen (LUX) vs KuPS Kuopio (FIN)

VPS Vaasa (FIN) vs FK Žalgiris (LTU)