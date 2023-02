CHAKAN

Apocalypse Now

1979| Cat 1 - War

Young Frankenstein

1974 | Cat 4 - Comedy

The Graduate

1967 | Cat 3 - Romance



Close Encounters of the Third Kind

1977 | Cat 5 - Sci-Fi

Enter the Dragon

1973 | Cat 7 - Foreign

The Maltese Falcon

1941 | Cat 2 - Crime



The Rocky Horror Picture Show

1975 | Cat 8 - Wildcard

The Muppets Movie

1979 | Cat 6 - Family

Dracula

1931 | Bonus Horror



Dirty Harry

1971 | Bonus - Action



SHEER MAGNETISM

Cat.1: Once Upon a Time in the West - Western Cat.2: The Godfather Part II - Crime Cat.3: Nashville - Drama Cat.4: The Producers - Comedy

Cat.5: The Exorcist - Horror Cat.6: The Bad News Bears - Family Cat.7: Black Orpheus - Foreign Cat.8: Night of the Hunter - Wild Card

Bonus 1: Charade - Romance Bonus 2: Rollerball - Sci-fi

RED MONGOOSE





The Cranes Are Flying (1957) - Cat 1. Action/War/Western - Mikhail Kalatozov







North by Northwest (1959) - Cat 2. Thriller - Alfred Hitchcock







Jules and Jim (1962) - Cat 3. Drama/Romance - Francois Truffaut







The Rules of the Game (1939) - Cat 4. Comedy/Musicals - Jean Renoir







Star Wars (1977) - Cat 5. Sci-Fi/Horror - George Lucas







Rikki-Tikki-Tavi (1975) - Cat 6. Family/Animation - Chuck Jones







Pierrot Le Fou (1965) - Cat 7. Foreign Language - Jean Luc Godard







The Big Sleep (1946) - Cat 8. Wildcard - Howard Hawks







Touch of Evil (1958) - BONUS Cat. 2 Crime - Orson Welles







My Darling Clementine (1946) - BONUS Cat. 1 Western - John Ford





SAMIE

BUCK PETE

Cat 1. War - The Great EscapeCat 1. (Bonus) Western - The Good The Bad & The UglyCat 2. Crime - The French ConnectionCat 2. (Bonus) Thriller - DeliveranceCat 3. Drama - ScumCat 4. Comedy - Blazing SaddlesCat 5. Sci-Fi - Mad MaxCat 6. Family - Bugsy MaloneCat 7. Foreign language - Game of DeathCat 8. Wildcard - The Warriors