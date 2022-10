.

Liverpool's 2004/05 Season

AK Grazer 0 - 2 Liverpool

Spurs 1 - 1 Liverpool

Liverpool 2 - 1 Manchester City

Liverpool 0 - 1 AK Grazer

Bolton 1 - 0 Liverpool

Liverpool 3 - 0 West Brom

Liverpool 2 - 0 Monaco

Manchester Utd 2 - 1 Liverpool

Liverpool 3 - 0 Norwich

Olympiacos 1 - 0 Liverpool

Chelsea 1 - 0 Liverpool

Fulham 2 - 4 Liverpool

Liverpool 0 - 0 Deportivo La Coruna

Liverpool 2 - 0 Charlton

Millwall 0 - 3 Liverpool

Blackburn 2 - 2 Liverpool

Deportivo La Coruna 0 - 1 Liverpool

Liverpool 0 - 1 Birmingham

Liverpool 2 - 0 Middlesbrough

Liverpool 3 - 2 Crystal Palace

Middlesbrough 2 - 0 Liverpool

Monaco 1 - 0 Liverpool

Liverpool 2 - 1 Arsenal

Aston Villa 1 - 1 Liverpool

Liverpool 3 - 1 Olympiacos

Everton 1 - 0 Liverpool

Liverpool 1 - 1 Portsmouth

Liverpool 3 - 1 Newcastle

West Brom 0 - 5 Liverpool

League Table as of 26th December, 2004 - the half-way point of the league season...

Liverpool 1 - 0 Southampton

Liverpool 0 - 1 Chelsea

Norwich 1 - 2 Liverpool

Liverpool 1 - 0 Watford

Liverpool 0 - 1 Manchester Utd

Burnley 1 - 0 Liverpool

Southampton 2 - 0 Liverpool

Watford 0 - 1 Liverpool

Charlton 1 - 2 Liverpool

Liverpool 3 - 1 Fulham

Birmingham 2 - 0 Liverpool

Liverpool 3 - 1 Bayer Leverkusen

Liverpool 2 - 3 Chelsea

Newcastle 1 - 0 Liverpool

Bayer Leverkusen 1 - 3 Liverpool

Liverpool 0 - 0 Blackburn

Liverpool 2 - 1 Everton

Liverpool 1 - 0 Bolton

Liverpool 2 - 1 Juventus

Manchester City 1 - 0 Liverpool

Juventus 0 - 0 Liverpool

Liverpool 2 - 2 Spurs

Portsmouth 1 - 2 Liverpool

Crystal Palace 1- 0 Liverpool

Chelsea 0 - 0 Liverpool

Liverpool 1 - 1 Middlesbrough

Liverpool 1 - 0 Chelsea

Arsenal 3 - 1 Liverpool

Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Liverpool 3 - 3 AC Milan

Final League Table for the 2004/05 Season...

The 2005 League Cup Final...

Liverpool 2 - 3 Chelsea

Liverpool Audio / Video Thread'

Road to the 2005 Final...

Liverpool Audio / Video Thread

Liverpool 1-0 Chelsea

Liverpool 3-3 AC Milan

All Liverpool European Cup Final victories content

Liverpool Audio / Video Thread'

A few articles on Liverpool's 2004/05 season...

'Season Review'

