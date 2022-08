Almost that time again. Qualifying is well under way, with only 2nd legs of the 3rd round and play off to go.



Third Qualifying Round 2nd legs - 9th August



Champions Path



Apollon Limassol v Maccabi Haifa (0-4)

Ferencvaros v Qarabag (1-1)

Dinamo Zagreb v Ludogorets (2-1)

Viktoria Plzen v Sheriff Tiraspol (2-1)

Zalgiris v Bodo Glimt (0-5)

Pyunik v Red Star Belgrade (0-5)



League Path



PSV Eindhoven v Monaco (1-1)

Sturm Graz v Dynamo Kyiv (0-1)

Rangers v Union Saint-Gilloise (0-2)

Midtjylland v Benfica (1-4)





Play Off Round - 16/17 and 23/24 August



Champions Path



Ferencvaros/Qarabag v Viktoria Plzen/Sheriff Tiraspol

Zalgiris/Bodo Glimt v Dinamo Zagreb/Ludogorets

Apollon Limassol/Maccabi Haifa v Pyunik/Red Star Belgrade

Copenhagen v Trabzonspor



League Path



Sturm Graz/Dynamo Kyiv v Midtjylland v Benfica

Rangers/Union Saint-Gilloise v PSV Eindhoven/Monaco







GROUP STAGE POTS



POT 1



Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern Munich

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax



POT 2



Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atletico Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham



POT 3



Borussia Dortmund

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Inter Milan

Napoli

Sporting CP

Bayer Leverkusen



POT 3 or 4



Marseille



POT 4



Brugge

Celtic





Benfica, Rangers, Zagreb and Red Star are the other possible pot 3 teams. If Benfica qualify, they will take the final pot 3 spot. Marseille can only be pot 3 if none of those 4 qualify. Rangers need Benfica to be knocked out, Zagreb need Rangers and Benfica knocked out and Red Star need all 3 knocked out.