PREMIER LEAGUE

1.( 1 )

2.( 2 )

3.( 3 )

4.( 6 )

5.( 4 )

6.( 5 )

7.( 7 )

8.( 8 )

9.( 9 )

10.( 10 )

CHAMPIONSHIP

1.( 1 )

2.( 7 )

3.( 6 )

4.( 2 )

5.( 3 )

6.( 10 )

7.( 4 )

8.( 5 )

9.( 8 )

10.( 9 )

11.( 11 )

12.( 12 )

13.( 14 )

14.( 13 )

15.( 15 )

16.( 16 )

17.( 17 )

Gambler of the Week goes to Sameold who went for a Leicester draw against Brighton and picks up 175 to close the gap for a chance of promotion to the Premier League with 1 week to go.Gary75 continues to lead the way in the Premier League over Mickitez coming into the last week.The race for a promotion place is fairly tight with lots of players in with a shout of clinching a place for next season.Pos Total Last Week0.00 Gary75 (1 GoW)0.00 Mickitez97.50 Bryanod97.50 Gerry Attrick0.00 Bradders10110.00 Mivi----------------------------------------------------------------------------------------------0.00 Ollyfrom.tv0.00 Vivabobbygraham-25.00 Hitman0070.00 GMac1984Pos Total Last Week90.00 The G in Gerrard (2 GoW)170.00 Barneylfc (1 GoW)97.50 Joezydudek (2 GoW)0.00 Smithy-------------------------------------------------------------------------------0.00 Son Of Skittle (1 GoW)175.00 Sameold (1 GoW)0.00 Vishwa Atma0.00 Redforlife77.50 Youngest Son Of Skittle0.00 Buck Pete0.00 Black Bull Nova (1 GoW)0.00 Jackh77.50 Skittle0.00 RobbieRedman (1 GoW)0.00 Dublin Red (1 GoW)0.00 Catterfeld0.00 Rushyman