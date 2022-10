PREMIER LEAGUE

CHAMPIONSHIP

Gambler of the Week goes to Smithy for predicting a Man Utd away win against Everton collecting 145.With 1 week to go Vivabobbygraham continues to lead and extend it even further in the Premier League.The same can be said in the Championship with Bryanod and looks as though will pick up the Championship title this weekend.Pos Total Last Week90.00 Vivabobbygraham (2 GoW)0.00 Redforlife (1 GoW)113.75 Gary75125.00 Mickitez (1 GoW)85.00 Mivi0.00 Ollyfrom.tv----------------------------------------------------------------------------------------------------70.00 GMac19840.00 The G in Gerrard0.00 Barneylfc0.00 Jackh (1 GoW)Pos Total Last Week125.00 Bryanod (2 GoW)102.50 Gerry Attrick70.00 Bradders1011 (1 GoW)62.50 Hitman007-----------------------------------------------------------------------------------25.00 Rushyman145.00 Smithy (1 GoW)62.50 Youngest Son Of Skittle0.00 Skittle-25.00 Son Of Skittle0.00 RobbieRedman0.00 Sameold81.25 Catterfeld0.00 Joezydudek0.00 Black Bull Nova (1 GoW)0.00 Buck Pete0.00 Vishwa Atma0.00 Dublin Red