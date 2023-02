The national lottery draw: 02 - 05 - 23 - 27 - 31 - 58 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/lotto/draw-history 20523273158 / 19 = 1080172271 remainder 9remainder + 1 = 10, so we use Round 10 (Round 17 before renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349019.msg18389022#msg18389022 Premier League scores:BoRed v vivabobbygraham 14-16bradders1011 v mickitez 13-14Buck Pete v Vishwa Atma 13-16Garrus v Barneylfc 14-14joezydudek v Kopite1971 11-14KeegansPerm v Ycuzz 16-12LovelyCushionedHeader v Mivi 0-16Wabaloolah v Ndeyanka 14-14mushi007 v redforlife 12-12RJH v CornerTakenQuickly 14-14Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):279 241 +038 40 joezydudek306 270 +036 38 BoRed322 281 +041 34 Kopite1971263 259 +004 34 Vishwa Atma (3)302 235 +067 33 Barneylfc320 310 +010 33 vivabobbygraham292 302 -010 30 Buck Pete (1)307 300 +007 28 KeegansPerm279 276 +003 28 Ndeyanka (1)266 268 -002 28 Ycuzz (1)283 306 -023 28 Garrus (1)283 272 +011 27 redforlife269 272 -003 27 CornerTakenQuickly289 314 -025 27 mushi007 (1)303 288 +015 26 Mivi287 295 -008 26 RJH289 299 -010 23 mickitez (1)291 311 -020 21 Wabaloolah265 270 -005 19 bradders1011132 258 -126 16 LovelyCushionedHeader (11) RThe fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=349019.msg18389022#msg18389022