The home advantage rules sees Ycuzz go five points clear with seven games to go. Meanwhile, olly picks up a massive win and Cape Tear is given a lifeline by LovelyCushionedHeader's absence.The national lottery draw: 03 - 11 - 25 - 42 - 47 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/set-for-life/draw-history 311254247 / 8 = 38906780 remainder 7remainder + 1 = 8, so we use Round 8 (Round 37 before renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345835.msg17808701#msg17808701 Premier League scores:BoRed v KeegansPerm 16-11Kopite1971 v Buck Pete 14-11LovelyCushionedHeader v Cape Tear 0-14Ndeyanka v joezydudek 11-17ollyfrom.tv v Barneylfc 18-13RJH v mickitez 13-15Trendisdestiny v CornerTakenQuickly 0-15Vishwa Atma v MacAloolah 19-17vivabobbygraham v Mivi 13-11Ycuzz v redforlife 16-15Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):524 462 +062 60 Ycuzz536 453 +083 55 BoRed505 452 +053 53 KeegansPerm (2)543 445 +098 50 RJH503 455 +048 50 Mivi504 468 +036 49 LovelyCushionedHeader (2)460 466 -006 47 Vishwa Atma (3)515 493 +022 46 mickitez (2)500 481 +019 43 joezydudek (3)462 512 -050 43 Kopite1971 (3)532 505 +027 42 CornerTakenQuickly535 517 +018 42 Barneylfc503 490 +013 42 Ndeyanka (1)435 484 -049 42 vivabobbygraham (3)501 475 +026 39 redforlife476 521 -045 39 Buck Pete (4)498 479 +019 37 ollyfrom.tv (1)471 513 -042 34 MacAloolah (3)497 470 +027 33 Cape Tear (1)134 493 -359 10 Trendisdestiny (23) RThe fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345835.msg17808701#msg17808701