PREMIER LEAGUE

1.( 1 )

2.( 3 )

3.( 5 )

4.( 2 )

5.( 4 )

6.( 10 )

7.( 6 )

8.( 7 )

9.( 8 )

10.( 9 )

CHAMPIONSHIP

1.( 1 )

2.( 3 )

3.( 2 )

4.( 4 )

5.( 6 )

6.( 5 )

7.( 9 )

8.( 8 )

9.( 7 )

10.( 10 )

LEAGUE ONE

1.( 1 )

2.( 2 )

3.( 3 )

4.( 4 )

5.( 5 )

Gambler of the Week goes to Vishwa Atma for correctly predicting a Brighton win at Tottenham with an injury time winner in the lunchtime game on Saturday to collect 325 and take a commanding lead in League One.In the Championship 7 out of 10 players win 100+ this week.Pos Total Last Week78.57 GMac198477.00 Sameold110.00 Barneylfc-25.00 Mivi64.07 Youngest Son Of Skittle110.00 Ollyfrom.tv-------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 The G in Gerrard3.75 Skittle0.00 Bryanod0.00 RedforlifePos Total Last Week140.00 Vivabobbygraham (1 GoW)122.00 Joezydudek100.00 Gary75121.50 Jackh (1 GoW)----------------------------------------------------------------------------140.00 Mickitez110.00 Black Bull Nova----------------------------------------------------------------------------125.00 Bradders101139.29 Catterfeld0.00 Hitman0070.00 Buck PetePos Total Last Week325.00 Vishwa Atma (1 GoW)0.00 Son Of Skittle0.00 Dublin Red-25.00 Gerry Attrick---------------------------------------------------------------------25.00 Smithy