I had a thread called Players of the Decades and got some fantastic opinions here to Shortlist. From that, I picked 3 players per semi-decade for each position and then landed at respective Teams of the Decade (a decade starting every 5 years, because most players' peaks are within 5 years). I picked based on balance of the squad from each position rather than what is commonly done by pundits and fans by overloading the attack and ignoring important positions. Looking for comments and discussion on these players/controversial selections if any.



Decade 1990-1999



Lineup



Peter Schmeichel (Denmark)



Cafu (Brazil)

Jürgen Kohler (Germany)

Alessandro Costacurta (Italy)

Paolo Maldini (Italy)



Mauro Silva (Brazil)

Lothar Matthäus (Germany)

Luis Enrique (Spain)



Roberto Baggio (Italy)



Romário (Brazil)

Gabriel Batistuta (Argentina)



Subs: Andreas Köpke (Germany), Franco Baresi (Italy), Jorginho (Brazil), Marcel Desailly (France), Michael Laudrup (Denmark), Dennis Bergkamp (Netherlands), Alan Shearer (England)





Decade 1995-2004



Lineup



Oliver Kahn (Germany)



Lillian Thuram (France)

Marcel Desailly (France)

Jaap Stam (Netherlands)

Paolo Maldini (Italy)



Luís Figo (Portugal)

Edgar Davids (Netherlands)

Zinedine Zidane (France)

Rivaldo (Brazil)



Dennis Bergkamp (Netherlands)

Ronaldo (Brazil)



Subs: José Luis Chilavert (Paraguay), Roberto Ayala (Argentina), Roberto Carlos (Brazil), Patrick Vieira (France), Ryan Giggs (Wales), Jari Litmanen (Finland), Gabriel Batistuta (Argentina)





Decade 2000-2009



Lineup



Gianluigi Buffon (Italy)



Javier Zanetti (Argentina)

Alessandro Nesta (Italy)

Fabio Cannavaro (Italy)

Roberto Carlos (Brazil)



Claude Makélélé (France)

Steven Gerrard (England)



Pavel Nedvěd (Czech Republic)

Juan Román Riquelme (Argentina)

Ronaldinho (Brazil)



Thierry Henry (France)



Subs: Oliver Kahn (Germany), Rio Ferdinand (England), Lillian Thuram (France), Michael Ballack (Germany), Francesco Totti (Italy), Raúl (Spain), Samuel Eto'o (Cameroon)





Decade 2005-2014



Lineup



Iker Casillas (Spain)



Dani Alves (Brazil)

Carles Puyol (Spain)

Mats Hummels (Germany)

Philipp Lahm (Germany)



Xabi Alonso (Spain)

Xavi (Spain)

Andrés Iniesta (Spain)



Lionel Messi (Argentina)

Zlatan Ibrahimović (Sweden)

Cristiano Ronaldo (Portugal)



Subs: Gianluigi Buffon (Italy), John Terry (England), Ashley Cole (England), Sergio Busquets (Spain), Franck Ribéry (France), Thomas Müller (Germany), David Villa (Spain)





Decade 2010-2019



Lineup



Manuel Neuer (Germany)



Dani Alves (Brazil)

Sergio Ramos (Spain)

Diego Godín (Uruguay)

Marcelo (Brazil)



Luka Modric (Croatia)

Toni Kroos (Germany)



Thomas Müller (Germany)

Lionel Messi (Argentina)



Cristiano Ronaldo (Portugal)

Luis Suárez (Uruguay)



Subs: Jan Oblak (Slovenia), Gerard Piqué (Spain), Jordi Alba (Spain), Arturo Vidal (Chile), Arjen Robben (Netherlands), Antoine Griezmann (France), Robert Lewandowski (Poland)