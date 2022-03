.

Match Day 18

Peru 2 - 0 Paraguay

Venezuela 0 - 1 Colombia

Luis Díaz

Chile 0 - 2 Uruguay

Bolivia 0 - 4 Brazil

Alisson

Fabinho

Ecuador 1 - 1 Argentina

: Wednesday 30th March, 2022 - all five matches have a 12.30am kick off...The team finishing in 5th will go on to play a one legged play-off tie vs an AFC side for a place at the 2022 World Cup:-, andcan all possibly finish in 5th position. Brazil, Argentina, Ecuador and Uruguay have already qualified for the World Cup.; full-time.Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia; Flores, Peña, Yotún, Cueva; Lapadula.Silva; Rojas, Balbuena, Alonso, Alderete; Ortíz, Cubas, Richard Sánchez; Enciso, Ferreira, Óscar Romero.Peru [1] - 0 Paraguay; Lapadula goal on 5' - https://streamja.com/1NpKe Peru [2] - 0 Paraguay; Yotun goal on 42' - https://streamable.com/kmyu2w : live on FreeSports - www.redditsoccerstreams.tv/watch/sports-hd6.htm Faríñez, Hernández. Ferraresi, Makoun, González, Rincón, Herrera, Martínez, Soteldo, Rondón, Machís.Ospina; Muñoz, Cuesta, Sánchez, Tesillo; James Rodríguez, Lerma, Barrios,; Santos Borré, Sinisterra.Venezuela 0 - [1] Colombia; Rodriguez pen 45'+4' (1st pen saved; & retaken) - https://streamja.com/zpW6X ; full-time.Cortés; Suazo, Medel, Kuscevic; Montecinos, Aránguiz, Pulgar, Vidal, Isla; Ben Brereton, Sánchez.Rochet; Araújo, Godín, Coates, Vina; Torreira; Rossi, Valverde, Bentancur, De La Cruz; Cavani. (Suarez is on the bench)Chile 0 - [1] Uruguay; Suarez goal on 79' - https://streamable.com/3w1j8r Chile 0 - [2] Uruguay; Valaverde goal on 90' - https://streamja.com/QOmm3 ; full-time.Cordano; Fernández, Sagredo, Carrasco, Villamil, Quinteros; Herrera, Vaca, Villarroel, Chura; Moreno.; Dani Alves, Militão, Marquinhos, Telles;, Guimaraes; Antony, Coutinho, Paquetá; Richarlison.Bolivia 0 - [1] Brazil; Paqueta goal on 24' - https://streamja.com/6KrzV Bolivia 0 - [2] Brazil; Richarlison goal on 45' - https://streamja.com/M4mA6 Bolivia 0 - [3] Brazil; Guimaraes goal on 66' - https://streamja.com/LyrlL Martinelli beautiful skill on 75' - https://streamable.com/iaca2l Bolivia 0 - [4] Brazil; Richarlison goal on 90+1' - https://streamja.com/vqeyM : live on Premier Sports 2 - www.ovostreams.com/ecuador-vs-argentina-games2.php Galíndez; Castillo, Arboleda, Hincapié, Estupiñán; Gruezo, Caicedo; Franco, Plata, Ibarra; Estrada.Rulli; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Álvarez, N. González.Ecuador 0 - [1] Argentina; Álvarez goal on 25' - https://streamgg.com/v/62p0frzz Ecuador [1] - 1 Argentina; Valencia goal 90+3' - https://streamgg.com/v/7drm6x4w www.flashscore.co.uk/football/south-america/world-cup (inc. live tables) : www.premiersports.com South American World Cup Qualifier matches shownSouth American WCQ matches shown(+ great for IPTV etc): www.livesoccertv.com/competitions/international/world-cup-qualifying