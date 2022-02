Well 7 matches in a row in WC qualifying for Colombia without scoring a goal.



FT Argentina 1-0 Colombia



Peru vs Ecuador

Colombia have Bolivia at home and Venezuela away in their final two matches... wonder what the odds are on them not scoring in either - and making that a 9 match run...: Wednesday 2am kick off - live on Premier Sports 2.Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Peña, Garcia; Ormeño. https://twitter.com/SeleccionPeru Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Franco, Gruezo, Caicedo; Plata, Estrada, Preciado.. https://twitter.com/LaTri ; Coutinho goal on 63' - https://streamff.com/v/5780e1