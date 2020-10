Bloody lottery.The national lottery draw: 21 - 34 - 39 - 41 - 45 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/set-for-life/draw-history 2134394145 / 35 = 60982689 remainder 30remainder + 1 = 31, so we use Round 31 (Round 34 after renumbering) of the fixtures at https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343347.msg17318646#msg17318646 Premier League scores:Buck Pete v LovelyCushionedHeader 16-16Cape Tear v Vishwa Atma 18-15joezydudek v Kopite1971 14-15JSteve v ollyfrom.tv 16-16KeegansPerm v BoRed 19-19Perham v Ndeyanka 0-15redforlife v Barneylfc 17-17RJH v Mivi 18-18tommy LFC v vivabobbygraham 14-12Trendisdestiny v Yorkshire-Red 14-19Standings (gf, ga, gd, pts, name (missed entries)):84 59 +25 10 BoRed80 73 +07 10 JSteve77 64 +13 09 Yorkshire-Red78 76 +02 09 Cape Tear80 55 +25 07 Ndeyanka85 61 +24 07 Barneylfc83 71 +12 07 LovelyCushionedHeader86 79 +07 07 ollyfrom.tv72 80 -08 07 tommy LFC88 71 +17 06 KeegansPerm82 68 +14 06 Trendisdestiny73 74 -01 06 Kopite197173 78 -05 04 Mivi80 83 -03 03 vivabobbygraham64 74 -10 03 joezydudek78 95 -17 03 Vishwa Atma14 74 -60 03 Perham (3)63 67 -04 02 redforlife59 65 -06 02 Buck Pete67 99 -32 01 RJHThe fixture list has now been updated and the remaining rounds renumbered: https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=343347.msg17318646#msg17318646