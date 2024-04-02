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Author Topic: The BBC  (Read 133387 times)

Offline Black Bull Nova

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Re: The BBC
« Reply #1920 on: April 2, 2024, 12:12:45 am »
Quote from: Statto Red on April  1, 2024, 09:22:46 pm
MK must be twinned with Skelmersdale then, both soulless towns & places with a thousand roundabouts.
I did hear once that the roundabout in Skelmersdale was the biggest in Europe, although how you define a roundabout is tricky

https://www.evansdave.com/hal-mile-island/
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aarf, aarf, aarf.

Online rob1966

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Re: The BBC
« Reply #1921 on: April 2, 2024, 09:01:38 am »
Quote from: Black Bull Nova on April  2, 2024, 12:12:45 am
I did hear once that the roundabout in Skelmersdale was the biggest in Europe, although how you define a roundabout is tricky

https://www.evansdave.com/hal-mile-island/


Used to mess about on that on Sunday mornings, teaching a mate how to get his knee down on the bike. It was on my way to/from work when I lived in Burscough, so I'd get my knee down going home
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Jurgen YNWA

Online Dr. Beaker

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Re: The BBC
« Reply #1922 on: April 2, 2024, 10:31:44 am »
What's a knee-down - possibly an unsuccessful party?
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NAKED BOOBERY

Rile-Me costed L. Nee-Naw "The Child" Torrence the first jack the hat-trick since Eon Rush vs Accursed Toffos, many moons passed. Nee-Naw he could have done a concreted his palace in the pantyhose off the LibPole Gods...was not was for the invented intervention of Rile-Me whistler.

Offline Jiminy Cricket

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Re: The BBC
« Reply #1923 on: April 2, 2024, 11:37:45 am »
Quote from: Dr. Beaker on April  2, 2024, 10:31:44 am
What's a knee-down - possibly an unsuccessful party?
;D
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Quote from: Wabaloolah on May  5, 2023, 12:53:28 am
would rather have a wank wearing a barb wire glove
Quote from: Nobby Reserve on September 29, 2021, 10:49:29 am
If you're chasing thrills, try a bit of auto-asphyxiation with a poppers-soaked orange in your gob.

Online PaulF

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Re: The BBC
« Reply #1924 on: April 5, 2024, 03:21:45 pm »
Quote from: LuverlyRita on April  1, 2024, 05:34:22 pm
I spent some time there in the early 90s assisting my eccentric boss with a review of a company's IT systems. He'd arrived a few days before me and had been unable to find anywhere to eat that wasn't a fast food restaurant. By the time I turned up, he'd come up with a cunning plan to find some decent food - specifically that there must be a traditional pub+grub locally, that it would exist on part of the original town/village and that the old town/village could be identified by being on a road that was not part of the grid system. When we finished work for the day, he handed me a map and told me to navigate and we spent over an hour touring bends in the road in Milton Keynes with not a pub in sight. We'd have been there longer if I hadn't threatened to eat him (I get cross when I'm hungry) and we duly ended up in Stony Stratford.  ;D

There's a harvester, just outside Bletchley and just off a grid road that I always like.
Stony thinks it's great. But it isn't.  Though it is now home to one of my favourite chip shops .
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"All the lads have been talking about is walking out in front of the Kop, with 40,000 singing 'You'll Never Walk Alone'," Collins told BBC Radio Solent. "All the money in the world couldn't buy that feeling," he added.

Online rob1966

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Re: The BBC
« Reply #1925 on: April 5, 2024, 09:18:03 pm »
Quote from: Dr. Beaker on April  2, 2024, 10:31:44 am
What's a knee-down - possibly an unsuccessful party?

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Jurgen YNWA

Online Dr. Beaker

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Re: The BBC
« Reply #1926 on: April 6, 2024, 10:21:43 am »
Logged
NAKED BOOBERY

Rile-Me costed L. Nee-Naw "The Child" Torrence the first jack the hat-trick since Eon Rush vs Accursed Toffos, many moons passed. Nee-Naw he could have done a concreted his palace in the pantyhose off the LibPole Gods...was not was for the invented intervention of Rile-Me whistler.

Online reddebs

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Re: The BBC
« Reply #1927 on: April 6, 2024, 10:27:25 am »
Quote from: Statto Red on April  1, 2024, 09:22:46 pm
MK must be twinned with Skelmersdale then, both soulless towns & places with a thousand roundabouts.

I was going to comment that MK is the non Scouse version of Skem 😂
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Offline Jiminy Cricket

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Re: The BBC
« Reply #1928 on: April 6, 2024, 11:19:45 am »
Quote from: rob1966 on April  5, 2024, 09:18:03 pm
Quote from: Dr. Beaker on April  2, 2024, 10:31:44 am
What's a knee-down - possibly an unsuccessful party?

Yeah, you were whooshed there, rob. :D
Quote from: Dr. Beaker on April  6, 2024, 10:21:43 am
I knew that. I'm clever me.
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Quote from: Wabaloolah on May  5, 2023, 12:53:28 am
would rather have a wank wearing a barb wire glove
Quote from: Nobby Reserve on September 29, 2021, 10:49:29 am
If you're chasing thrills, try a bit of auto-asphyxiation with a poppers-soaked orange in your gob.

Offline CHOPPER

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Re: The BBC
« Reply #1929 on: April 6, 2024, 01:56:27 pm »
Its corruption
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Quote from: Saul Goodman on February 10, 2013, 09:26:15 pm
@ Veinticinco de Mayo The way you talk to other users on this forum is something you should be ashamed of as someone who is suppose to be representing the site.
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Online rob1966

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Re: The BBC
« Reply #1930 on: April 6, 2024, 02:38:43 pm »
Quote from: Jiminy Cricket on April  6, 2024, 11:19:45 am


Yeah, you were whooshed there, rob. :D

I always assume people know nothing 😉
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Jurgen YNWA

Offline Jiminy Cricket

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Re: The BBC
« Reply #1931 on: April 6, 2024, 03:12:42 pm »
Quote from: rob1966 on April  6, 2024, 02:38:43 pm
I always assume people know nothing 😉
And most of the time, you would be correct! ;D
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Quote from: Wabaloolah on May  5, 2023, 12:53:28 am
would rather have a wank wearing a barb wire glove
Quote from: Nobby Reserve on September 29, 2021, 10:49:29 am
If you're chasing thrills, try a bit of auto-asphyxiation with a poppers-soaked orange in your gob.

Online Red Beret

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Re: The BBC
« Reply #1932 on: April 22, 2024, 06:32:50 pm »
Huw Edwards leaves the BBC on health grounds.
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I don't always visit Lobster Pot.  But when I do. I sit.

Popcorn's Art

Offline Yosser0_0

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Re: The BBC
« Reply #1933 on: April 22, 2024, 06:43:46 pm »
What on earth are the BBC doing playing somebody £400K a year to read out the News? It's obscene.

The best way for the BBC to save money would be to close the monolithic BBC News department, completely bloated and a waste of money. I can get my News from the 5 minute bulletins on the radio without the agenda, spin and hype that the BBC seem to apply to every News article nowadays.
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Offline thaddeus

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Re: The BBC
« Reply #1934 on: April 22, 2024, 09:48:35 pm »
Quote from: Yosser0_0 on April 22, 2024, 06:43:46 pm
What on earth are the BBC doing playing somebody £400K a year to read out the News? It's obscene.
They have a weird pay system.  They end up wildly overpaying some presenters - presumably to stop them going to other broadcasters - and then fall foul of age/sex discrimination legal action because they don't overpay everybody similarly (e.g. https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-68844320).

I'd be happy if the Beeb were just a proving ground for young presenters.  If they make a name for themselves and want to earn more at a commercial broadcaster then wish them well and bring in the next presenter.  I couldn't care less who is reading the autocue on the various news shows just so long as they're moderately articulate.

I like Gary Lineker as a person and he's a steady presenter but if they advertised his gigs at 10% of the salary they'd still have thousands of high quality applicants.
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Online Wabaloolah

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Re: The BBC
« Reply #1935 on: April 23, 2024, 12:51:11 am »
Quote from: Red Beret on April 22, 2024, 06:32:50 pm
Huw Edwards leaves the BBC on health grounds.
the Scum chalks up another victim
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Quote from: trinityroad on February  6, 2023, 05:32:09 pm
However if something serious happens to them I will eat my own cock.


Quote from: Andy82lfc on January 15, 2021, 07:41:37 pm
If anyone is going to put a few fingers deep into my arse it's going to be me.

Offline LuverlyRita

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Re: The BBC
« Reply #1936 on: April 23, 2024, 09:20:30 am »
Quote from: thaddeus on April 22, 2024, 09:48:35 pm
I'd be happy if the Beeb were just a proving ground for young presenters.  If they make a name for themselves and want to earn more at a commercial broadcaster then wish them well and bring in the next presenter.  I couldn't care less who is reading the autocue on the various news shows just so long as they're moderately articulate.

I like Gary Lineker as a person and he's a steady presenter but if they advertised his gigs at 10% of the salary they'd still have thousands of high quality applicants.
Experience may be required in a news environment where events are moving quickly but it's hard to see how the size of some of those salaries are justified.
Arguably The BBC would be better spending some money on fact checkers, especially now that news is a 24 hour rolling thing. They've had a few gaffs recently where they've allowed themselves to be manipulated by people with an agenda.
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Online Red Beret

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Re: The BBC
« Reply #1937 on: April 23, 2024, 09:38:07 am »
Well if the Beeb are prepared to pay that much to hold onto presenters, then one can assume other broadcasters would want to offer close to that?

I agree it's stupid money to offer an news anchor, especially when there's still a definite pay gap between men and women in broadcasting. But if ITN or Sky is prepared to offer £250k a year, then clearly the BBC feels they have to make an offer too good to turn down.

News broadcasting relies heavily on stalwarts; people connect better to familiar faces. There's a case to be made to bring in fresh faces, and even allow them to move on if they get a suitable offer. But I expect the BBC don't want to be seen as either a stepping stone, nor a revolving door. And in the great scheme of things, there are only so many broadcasters, only so many news/current affairs programmes. The market for presenters, at least on national networks, may well be saturated at this point. Probably very hard to break into.

I'm neither yay or nay on the issue. Just speculating.
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I don't always visit Lobster Pot.  But when I do. I sit.

Popcorn's Art

Offline Black Bull Nova

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Re: The BBC
« Reply #1938 on: April 23, 2024, 01:34:16 pm »
Quote from: Red Beret on April 23, 2024, 09:38:07 am
News broadcasting relies heavily on stalwarts; people connect better to familiar faces. There's a case to be made to bring in fresh faces, and even allow them to move on if they get a suitable offer. But I expect the BBC don't want to be seen as either a stepping stone, nor a revolving door. And in the great scheme of things, there are only so many broadcasters, only so many news/current affairs programmes. The market for presenters, at least on national networks, may well be saturated at this point. Probably very hard to break into.


Newsreaders change all the time, I cannot remember a time when I was bothered who was reading the news.
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aarf, aarf, aarf.

Offline Gili Gulu

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Re: The BBC
« Reply #1939 on: April 23, 2024, 01:37:29 pm »
Quote from: thaddeus on April 22, 2024, 09:48:35 pm
They have a weird pay system.  They end up wildly overpaying some presenters - presumably to stop them going to other broadcasters - and then fall foul of age/sex discrimination legal action because they don't overpay everybody similarly (e.g. https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-68844320).

I'd be happy if the Beeb were just a proving ground for young presenters.  If they make a name for themselves and want to earn more at a commercial broadcaster then wish them well and bring in the next presenter.  I couldn't care less who is reading the autocue on the various news shows just so long as they're moderately articulate.

I like Gary Lineker as a person and he's a steady presenter but if they advertised his gigs at 10% of the salary they'd still have thousands of high quality applicants.

If you want to be really depressed, see what Jason Mohammed is paid for basically reading out a news feed and asking for people's reactions, once a week. £280k. That's almost twice what the PM gets.
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Gili Gulu. (嘰哩咕嚕) means saying something no-one understands but yourself; a little rambling or a silly language between friends

Online west_london_red

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Re: The BBC
« Reply #1940 on: April 23, 2024, 03:43:39 pm »
Jason Mohammed does do things like the snooker too occasionally and I generally dont like these X earns more then Y because theres always people who are under and overpaid, when you put it like that and what the PM earns, what a NHS consultant earns for the hours they work compared to what Jason Mohammed probably works £280k is absolutely insane.
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Quote from: idontknow on November 21, 2021, 09:39:54 pm
Thinking is overrated.
The mind is a tool, it's not meant to be used that much.
Rest, love, observe. Laugh.

Offline Jiminy Cricket

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Re: The BBC
« Reply #1941 on: April 23, 2024, 04:34:02 pm »
Quote from: west_london_red on April 23, 2024, 03:43:39 pm
Jason Mohammed does do things like the snooker too occasionally and I generally don’t like these X earns more then Y because there’s always people who are under and overpaid, when you put it like that and what the PM earns, what a NHS consultant earns for the hours they work compared to what Jason Mohammed probably works £280k is absolutely insane.
It might be an unpopular view here, but what about football players earning this every week?
« Last Edit: April 23, 2024, 09:37:23 pm by Jiminy Cricket »
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Quote from: Wabaloolah on May  5, 2023, 12:53:28 am
would rather have a wank wearing a barb wire glove
Quote from: Nobby Reserve on September 29, 2021, 10:49:29 am
If you're chasing thrills, try a bit of auto-asphyxiation with a poppers-soaked orange in your gob.

Online west_london_red

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Re: The BBC
« Reply #1942 on: April 23, 2024, 06:00:09 pm »
Quote from: Jiminy Cricket on April 23, 2024, 04:34:02 pm
It might be an unpopular view here, but what football players earning this every week?

No footballer is worth that a week but its a competitive market distorted by financial doping, reading out the football scores for 2 hours on a Saturday afternoon doesnt warrant that, it really doesnt. I was thinking about my work, my senior manager earns half that for managing a team of 350 odd people and a budget of £50 million
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Quote from: idontknow on November 21, 2021, 09:39:54 pm
Thinking is overrated.
The mind is a tool, it's not meant to be used that much.
Rest, love, observe. Laugh.

Offline Red-Soldier

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Re: The BBC
« Reply #1943 on: April 23, 2024, 08:52:58 pm »
Quote from: west_london_red on April 23, 2024, 06:00:09 pm
No footballer is worth that a week but its a competitive market distorted by financial doping, reading out the football scores for 2 hours on a Saturday afternoon doesnt warrant that, it really doesnt. I was thinking about my work, my senior manager earns half that for managing a team of 350 odd people and a budget of £50 million

I agree, with you.  It's bullshit!
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Online Kenny's Jacket

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Re: The BBC
« Reply #1944 on: April 24, 2024, 01:25:42 pm »
Im sure Ive heard that ITV pay more than the BBC.

Alison Hammond  and Dermot O'leary are on £600k

Holly Willoughby is on £1M, I imagine Schofield was getting more. 

You get examples pf people going from BBC to ITV but less the other way around.

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Quote from: Elmo! on March  5, 2024, 05:58:01 pm
As I've said before, the Full English is just the base upon which the Scots/Welsh/NI have improved upon. Sorry but the Full English is the worst of the British breakfasts.

Offline Red-Soldier

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Re: The BBC
« Reply #1945 on: April 24, 2024, 02:22:10 pm »
Quote from: Kenny's Jacket on April 24, 2024, 01:25:42 pm
Im sure Ive heard that ITV pay more than the BBC.

Alison Hammond  and Dermot O'leary are on £600k

Holly Willoughby is on £1M, I imagine Schofield was getting more. 

You get examples pf people going from BBC to ITV but less the other way around.

ITV is a private company, though.  Obviously, they are all way overpaid.
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Online Kenny's Jacket

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Re: The BBC
« Reply #1946 on: April 24, 2024, 02:30:58 pm »
Quote from: Red-Soldier on April 24, 2024, 02:22:10 pm
ITV is a private company, though.  Obviously, they are all way overpaid.

Of course but thats the market the BBC operate in.  You can either pay Lineker Edwards etc or see them leave.  One might argue that they should let the  leave, and its a valid argument. For me one of the values of the BBC is the company it provides communities, particularly the elderly. An example is people reaction to the death of Steve Wright.

Chris Evans has kept me calm during many a traffic jam.
Logged
Quote from: Elmo! on March  5, 2024, 05:58:01 pm
As I've said before, the Full English is just the base upon which the Scots/Welsh/NI have improved upon. Sorry but the Full English is the worst of the British breakfasts.

Online west_london_red

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Re: The BBC
« Reply #1947 on: April 24, 2024, 02:36:45 pm »
Quote from: Kenny's Jacket on April 24, 2024, 01:25:42 pm
Im sure Ive heard that ITV pay more than the BBC.

Alison Hammond  and Dermot O'leary are on £600k

Holly Willoughby is on £1M, I imagine Schofield was getting more. 

You get examples pf people going from BBC to ITV but less the other way around.



This morning is at least on 5 days a week and a few hours a day, Dermott OLeary also does a lot of other stuff on ITV I think too and is almost seen by some as a national treasure, and while I dont see the appeal of Willoughby other then Im a red blooded male but a lot of people seem to be fans of hers, rightly or wrongly they give a shit about her and all of that stuff and would be disappointed if shes want on the TV would anyone notice if Jason Mohammed wasnt on our TVs?
Logged
Quote from: idontknow on November 21, 2021, 09:39:54 pm
Thinking is overrated.
The mind is a tool, it's not meant to be used that much.
Rest, love, observe. Laugh.

Online Kenny's Jacket

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Re: The BBC
« Reply #1948 on: April 24, 2024, 02:41:46 pm »
Quote from: west_london_red on April 24, 2024, 02:36:45 pm
This morning is at least on 5 days a week and a few hours a day, Dermott OLeary also does a lot of other stuff on ITV I think too and is almost seen by some as a national treasure, and while I dont see the appeal of Willoughby other then Im a red blooded male but a lot of people seem to be fans of hers, rightly or wrongly they give a shit about her and all of that stuff and would be disappointed if shes want on the TV would anyone notice if Jason Mohammed wasnt on our TVs?

Fair point on Mohammed not being missed, he is possibly an exception to the rule. That said I like having Brown Welsh people on telly. 
Logged
Quote from: Elmo! on March  5, 2024, 05:58:01 pm
As I've said before, the Full English is just the base upon which the Scots/Welsh/NI have improved upon. Sorry but the Full English is the worst of the British breakfasts.

Online Crosby Nick

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Re: The BBC
« Reply #1949 on: April 24, 2024, 03:13:27 pm »
Think J-Mo also does some work on Radio 2. And probably BBC/Radio Wales so he probably does more than just Final Score to earn his dollar.
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Online Kenny's Jacket

  • Kenny's Vegan Jacket Potato. Talks more sense than me.
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Re: The BBC
« Reply #1950 on: April 24, 2024, 03:23:10 pm »
Quote from: Crosby Nick on April 24, 2024, 03:13:27 pm
Think J-Mo also does some work on Radio 2. And probably BBC/Radio Wales so he probably does more than just Final Score to earn his dollar.

Hes on Radio Wales, think hes also done MOTD2 sometimes
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Quote from: Elmo! on March  5, 2024, 05:58:01 pm
As I've said before, the Full English is just the base upon which the Scots/Welsh/NI have improved upon. Sorry but the Full English is the worst of the British breakfasts.

Online Kenny's Jacket

  • Kenny's Vegan Jacket Potato. Talks more sense than me.
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Re: The BBC
« Reply #1951 on: April 24, 2024, 03:31:43 pm »
This is the list of top earners
Spoiler
Gary Lineker - £1,350,000 - £1,354,999
Zoe Ball - £980,000 - £984,999
Alan Shearer - £450,000 - £454,999
Steve Wright - £450,000 - £454,999
Stephen Nolan - £415,000 - £419,999
Huw Edwards - £410,000 - £414,999
Fiona Bruce - £410,000 - £414,999
Vanessa Feltz - £400,000 - £404,999
Scott Mills - £400,000 - £404,999
Greg James - £390,000 - £394,999
Ken Bruce - £385,000 - £389,999
Lauren Laverne - £380,000 - £384,999
Naga Munchetty - £365,000 - £369,999
Emily Maitlis - £325,000 - £329,999
George Alagiah - £325,000 - £329,999
Amol Rajan - £325,000 - £329,999
Sophie Raworth - £305,000 - £309,000
Nicky Campbell - £295,000 - £299,999
Jeremy Vine - £290,000 - £294,999
Jason Mohammad - £285,000 - £289,999
Mishal Husain - £275,000 - £279,999
Sara Cox - £275,000 - £279,999
Nick Robinson - £270,000 - £274,999
Evan Davis - £270,000 - £274,999
Jo Whiley - £265,000 - £269,999
Andrew Marr - £265,000 - £269,999
Laura Kuenssberg - £260,000 - £264,999
Clive Myrie - £255,000 - £259,999
Justin Webb - £255,000 - £259,999
Martha Kearney - £255,000 - £254,999
Mark Chapman - £250,000 - £254,999
Sarah Montague - £245,000 - £249,999
Kirsty Wark - £245,000 - £249,999
Victoria Derbyshire - £240,000 - £244,999
Faisal Islam - £240,000 - £244,999
Jeremy Bowen: £230,000 - £234,999
Jon Sopel - £225,000 - £229,999
Michael Vaughan - £225,000 - £229,999
Dan Walker - £220,000 - £224,999
Jermaine Jenas - £220,000 - £224,999
Emma Barnett - £215,000 - £219,999
Mary Berry - £215,000 - £219,999
Katya Adler -£215,000 - £219,999
Trevor Nelson: £210,000 - £214,999
Fergal Keane - £210,000 - £214,999
Clare Balding - £205,000 - £209,999
Simon Jack - £205,000 - £209,999
Louis Theroux - £200,000 - £204,999
Reeta Chakrabarti - £200,000 - £204,999
Gabby Logan - £200,000 - £204,999
Micah Richards - £200,000 - £204,999
Alex Scott - £195,000 - £199,999
Charlie Stayt - £190,000 - £194,999
Sarah Smith - £190,000 - £194,999
Mark Easton - £190,000 - £194,999
Sue Barker - £185,000 - £189,999
John McEnroe - £180,000 - £184,999
Rachel Burden - £180,000 - £184,999
Stephen Sackur - £175,000 - £179,999
Jonathan Agnew - £175,000 - £179,999
Ben Brown - £170,000 - £174,999
Orla Guerin - £160,000 - £164,999
Harpreet Bhullar - £160,000 - £164,999
Colin Murray - £160,000 - £164,999
Joanna Gosling - £155,000 - £159,999
Clara Amfo - £155,000 - £159,999
Claudia Winkleman - £155,000 - £159,999
Chris Sutton - £155,000 - £159,999
Isa Guha - £155,000 - £159,999
Nihal Arthanayake - £150,000 - £154,999
Steve Lamacq - £150,000 - £154,999 
[close]

warning it contains the name Jrmaine Jenas
Logged
Quote from: Elmo! on March  5, 2024, 05:58:01 pm
As I've said before, the Full English is just the base upon which the Scots/Welsh/NI have improved upon. Sorry but the Full English is the worst of the British breakfasts.

Online west_london_red

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  • watching me? but whose watching you watching me?
Re: The BBC
« Reply #1952 on: April 24, 2024, 03:38:37 pm »
Quote from: Kenny's Jacket on April 24, 2024, 02:41:46 pm
Fair point on Mohammed not being missed, he is possibly an exception to the rule. That said I like having Brown Welsh people on telly. 

You must be a Tom Jones fan :D
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Quote from: idontknow on November 21, 2021, 09:39:54 pm
Thinking is overrated.
The mind is a tool, it's not meant to be used that much.
Rest, love, observe. Laugh.

Online Kenny's Jacket

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Re: The BBC
« Reply #1953 on: April 24, 2024, 03:41:57 pm »
Quote from: west_london_red on April 24, 2024, 03:38:37 pm
You must be a Tom Jones fan :D
;D

Of course 

 

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Quote from: Elmo! on March  5, 2024, 05:58:01 pm
As I've said before, the Full English is just the base upon which the Scots/Welsh/NI have improved upon. Sorry but the Full English is the worst of the British breakfasts.

Online PaulF

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Re: The BBC
« Reply #1954 on: April 24, 2024, 03:56:21 pm »
Quote from: west_london_red on April 23, 2024, 06:00:09 pm
No footballer is worth that a week but its a competitive market distorted by financial doping, reading out the football scores for 2 hours on a Saturday afternoon doesnt warrant that, it really doesnt. I was thinking about my work, my senior manager earns half that for managing a team of 350 odd people and a budget of £50 million

We know you are odd, but surely not all 350 are odd?
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"All the lads have been talking about is walking out in front of the Kop, with 40,000 singing 'You'll Never Walk Alone'," Collins told BBC Radio Solent. "All the money in the world couldn't buy that feeling," he added.

Online west_london_red

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Re: The BBC
« Reply #1955 on: April 24, 2024, 04:59:59 pm »
Quote from: PaulF on April 24, 2024, 03:56:21 pm
We know you are odd, but surely not all 350 are odd?

Youd be surprised!
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Quote from: idontknow on November 21, 2021, 09:39:54 pm
Thinking is overrated.
The mind is a tool, it's not meant to be used that much.
Rest, love, observe. Laugh.

Offline Mumm-Ra

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Re: The BBC
« Reply #1956 on: April 24, 2024, 07:11:27 pm »
Those salaries don't look that high to me, although maybe that's my American eyes looking at it as things are always inflated over here. You have to pay a premium to anyone who's in the public eye imo because of the online abuse they'll get, and the scrutiny into their personal lives - Huw Edwards being an obvious example.
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Online Yorkykopite

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Re: The BBC
« Reply #1957 on: Today at 07:44:04 pm »
One of the greatest ever drama series is on BBC iplayer at the moment:

 https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/m001zqww/boys-from-the-blackstuff
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"If you want the world to love you don't discuss Middle Eastern politics" Saul Bellow.

Online Robinred

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Re: The BBC
« Reply #1958 on: Today at 08:24:39 pm »
Quote from: Yorkykopite on Today at 07:44:04 pm
One of the greatest ever drama series is on BBC iplayer at the moment:

 https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/m001zqww/boys-from-the-blackstuff

Watched episodes 1-3 last night, and will watch the remainder tonight; great stuff.

A little anecdote: In the late 70s and most of the 80s, four of us teaching at a Wrexham comprehensive would regularly drive straight from school for the midweek European nights at Anfield. Wed queue for tickets, have a pie and pint in the Arkles, then get to our seats for kick off. One night in the early 80s, wed had a long conversation about BFTBS, on the journey and in the pub. As we approached the Kemlyn Road turnstile, one of our party said that Alan Bleasdale still held the post of Head of English at a Liverpool comprehensive (I have no idea if this is true). Ive seen him interviewed on telly he continued. What does he look like? asked another. Just like that fella in front I said; Alan Bleasdale turned around and smiled; hed heard every word.
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"The first revolt is against the supreme tyranny of theology...as long as we have a master in heaven, we will be slaves on earth." Mikhail Bakunin

Online Robinred

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Re: The BBC
« Reply #1959 on: Today at 08:27:44 pm »
Btw, any notion the Beeb hasnt been nobbled by the Tories should be dispelled looking at the timing of, and guest list of, tonights programme.
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"The first revolt is against the supreme tyranny of theology...as long as we have a master in heaven, we will be slaves on earth." Mikhail Bakunin
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