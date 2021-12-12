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Author Topic: International Watch  (Read 269108 times)

Offline kavah

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Re: International Watch
« Reply #2640 on: Yesterday at 07:21:49 am »
Nice one Barney, great work
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Offline Tokyoite

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Re: International Watch
« Reply #2641 on: Yesterday at 07:47:04 am »
I swear Japan is the weirdest country. Home game against North Korea is listed as starting from 19:23 local time  :duh

Also I thought teams can't go and play in North Korea but I guess I was wrong. Mental that these players have to go there.
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Offline Barneylfc∗

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Re: International Watch
« Reply #2642 on: Yesterday at 04:39:06 pm »
Darwin withdrawn from Uruguay squad. I'm sure he'll be missed v Basque Country.

I'll organise these and add kick off times tomorrow when I'm bored at work.


Thursday 21st March
Wataru Endo [Japan] v North Korea H
Konstantinos Tsimikas [Greece] v Kazakhstan H

Friday 22nd March
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Scotland A
Andy Robertson [Scotland] v Netherlands H
Conor Bradley [Northern Ireland] v Romania A
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Turkey H
Luis Diaz [Colombia] v Spain N (England)
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Azerbaijan A

Saturday 23rd March
Alexis Mac Allister [Argentina] v El Salvador N (USA)
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Belgium H
Ibrahima Konate [France] v Germany H
Joe Gomez [England] v Brazil H

Tuesday 26th March
Wataru Endo [Japan] v North Korea A
Caoimhin Kelleher [Republic of Ireland] v Switzerland H
Ibrahima Konate [France] v Chile H
Joe Gomez [England] v Belgium H
Virgil van Dijk, Cody Gakpo [Netherlands] v Germany A
Andy Robertson [Scotland] v Northern Ireland H
Conor Bradley [Northern Ireland] v Scotland A
Dominik Szoboszlai [Hungary] v Kosovo H
Luis Diaz [Colombia] v Romania N (Spain)
Jarell Quansah, Harvey Elliot [England U21] v Luxembourg H

Wednesday 27th March
Alexis Mac Allister [Argentina] v Costa Rica N (USA)
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Quote from: Lazy Craig @ Xmas on December 12, 2021, 05:52:12 pm
Craig Burnley V West Ham - WEST HAM WIN - INCORRECT

Offline newterp

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Re: International Watch
« Reply #2643 on: Yesterday at 07:06:00 pm »
Diaz shouldn't be risked since Colombia FA admits he has a groin issue.
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Offline Fruity

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Re: International Watch
« Reply #2644 on: Yesterday at 07:26:58 pm »
Well at least we don't have the saturday morning kick off after the internationals. Presumed Konate was injured so is he staying with us?
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alf a pound of braeburns!

Offline redgriffin73

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Re: International Watch
« Reply #2645 on: Yesterday at 08:06:15 pm »
Are all these games friendlies or do any of them actually count for anything?
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Rafa Benitez: "I'll always keep in my heart the good times I've had here, the strong and loyal support of the fans in the tough times and the love from Liverpool. I have no words to thank you enough for all these years and I am very proud to say that I was your manager. Thank you so much once more and always remember: You'll never walk alone."

Offline Barneylfc∗

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Re: International Watch
« Reply #2646 on: Yesterday at 08:14:52 pm »
Quote from: redgriffin73 on Yesterday at 08:06:15 pm
Are all these games friendlies or do any of them actually count for anything?

Japan games are world cup qualifiers. Greece game is something to do with the Euros.
All the rest are friendlies I believe.

I did think it was odd Greece only having 1 game.
It's the playoff semi final. They'll face the winner of Georgia v Luxembourg if they win.
« Last Edit: Yesterday at 08:17:56 pm by Barneylfc∗ »
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Quote from: Lazy Craig @ Xmas on December 12, 2021, 05:52:12 pm
Craig Burnley V West Ham - WEST HAM WIN - INCORRECT

Offline redgriffin73

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Re: International Watch
« Reply #2647 on: Yesterday at 08:58:56 pm »
Cheers Barney :thumbup
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Rafa Benitez: "I'll always keep in my heart the good times I've had here, the strong and loyal support of the fans in the tough times and the love from Liverpool. I have no words to thank you enough for all these years and I am very proud to say that I was your manager. Thank you so much once more and always remember: You'll never walk alone."

Offline Cruiser

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Re: International Watch
« Reply #2648 on: Yesterday at 09:02:24 pm »
So MacAllister in nothing games against El fuckin Salvador and COsta Rica?  :butt

Assuming he'll play only 45mins in both.

I'm worried for Diaz the most, that's 2 pretty challenging games (Spain and Romania).

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Quote from: SFiasco on May  7, 2013, 10:13:25 pm
If he retires I'll eat my fucking cock.

Quote from: Tepid water on August 31, 2012, 05:38:06 pm
Great anti climax for those expecting jizzihno....

Offline Number 7

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Re: International Watch
« Reply #2649 on: Yesterday at 09:39:38 pm »
It's baffling how Konate has reported to the France squad after being out injured for us for 2 consecutive weekends.
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YWNA

Offline Tokyoite

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Re: International Watch
« Reply #2650 on: Today at 01:29:09 am »
Quote from: Number 7 on Yesterday at 09:39:38 pm
It's baffling how Konate has reported to the France squad after being out injured for us for 2 consecutive weekends.
Yeah I dont get it either, surely he isnt 100% fit. If he gets another injury playing meaningless friendlies :no
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