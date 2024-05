.

Bruce Grobbelaar

Some youtube playlists for seasons when Bruce Grobbelaar was a Liverpool player...

Some articles on Bruce Grobbelaar...

Wikipedia page: https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Grobbelaar LFCHistory.net Player Profile page: www.lfchistory.net/Players/Player/Profile/308 LiverpoolFC.com Player Profile page: www.liverpoolfc.com/history/past-players/bruce-grobbelaar ' - 61 minute 'official story VHS' (1990):-' - an 8 minute video from MerseyGoals:-' - a 7 minute video from Tifo Football:-' - a 4 minute video:-' - a 2+ minute video:-' - a 4 minute video:-' - vs Roma in the 1984 European Cup final penalty shootout:-' - a 5 minute video from LFC:-' - a 7 minute video:-' - in the Merseyside derby, September 1993:-' - a 5 minute video:-' - a 90 second video clip:-' - a 90 second clip:-' - a 3 minute video:-1981/82 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXvDY_y7VL265HOk-Qxp4-eA 1982/83 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXsTjWxK8Ve3bDrffV-FG8ul 1983/84 : www.youtube.com/playlist?list=PLC3KiSUH0tweJQTFRtNJCV_JC5mhOf3gM 1984/85 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXuu4YB5nb4oFUI1MhpNb56F 1985/86 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXt6NomE1dYPbSa7KiVHSUKu 1986/87 : www.youtube.com/playlist?list=PLC3KiSUH0twda_ahfsb7XHSBMTXX2bMGG 1987/88 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXsyssK3pgM_JJ6KV8-Hh_0b 1988/89 : www.youtube.com/playlist?list=PLte5vKHiXI7HpMaqclkaONU7TPJKYKMPj 1989/90 : www.youtube.com/playlist?list=PLte5vKHiXI7GfhbEERKgo_gKL-Jee9wgc 1990/91 : www.youtube.com/playlist?list=PLte5vKHiXI7GacXQVMHwyTV1woOGKQPsJ 1991/92 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXsoYcHgmNlY5ospc6sJFnV8 1992/93 : www.youtube.com/playlist?list=PLiIQcmZy0mXskoENZHlncPLNk9PkQLKZE 1993/94 : www.youtube.com/playlist?list=PLte5vKHiXI7Eo8exGy7DFTd6FXR1Hg2MB Some older Liverpool '' videos - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg16108641#msg16108641 League Championship: 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90.FA Cup: 1986, 1989, 1992.League Cup: 1982, 1983, 1984.European Cup: 1984.Bruce Grobbelaar - 13 medals in 13 years: www.lfchistory.net/Articles/Article/3905 Read the 60 mins interview with Bruce Grobbelaar: www.lfchistory.net/Articles/Article/2942 Triumph and despair - Bruce Grobbelaar: www.lfchistory.net/Articles/Article/1895 Paisley's opinion on Bruce Grobbelaar: www.lfchistory.net/Articles/Article/73 Heroes of the past - Bruce Grobbelaar: https://anfieldindex.com/15759/heroes-past-bruce-grobbelaar.html Liverpool's Top 10 Goalkeepers of All Time: https://bleacherreport.com/articles/1032072-liverpools-top-10-goalkeepers-of-all-time Bruce Grobbelaar on tackling racism, fighting for his life and how football saved him: www.mirror.co.uk/sport/football/news/bruce-grobbelaar-liverpool-war-fighting-23223941 Bruce Grobbelaar: ‘How many people did I kill? I couldn’t tell you’: www.theguardian.com/football/2018/oct/01/bruce-grobbelaar-interview-donald-mcrae Football saved Bruce Grobbelaar's life and Liverpool gave him his best years: www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/football-saved-bruce-grobbelaars-life-19499238 Bruce Grobbelaar: War, Hillsborough and match-fixing: www.irishtimes.com/sport/soccer/bruce-grobbelaar-war-hillsborough-and-match-fixing-1.3648168 The Full Story of Bruce Grobbelaar's Betting & Bribery Scandal: www.gambling.com/news/the-full-story-of-bruce-grobbelaar-match-fixing-betting-scandal-2393400 Bruce Grobbelaar: 'I'm too honest to get work in South Africa': www.bbc.co.uk/sport/africa/53972146 Bruce Grobbelaar: The man of a million disguises key to Liverpool glory: www.thisisanfield.com/2021/09/bruce-grobbelaar-the-man-of-a-million-disguises-key-to-liverpool-glory Life In A Jungle - My autobiography by Bruce Grobbelaar: www.wsc.co.uk/reviews/64-Players/14201-life-in-a-jungle-my-autobiography-by-bruce-grobbelaar Where is Bruce Grobbelaar now?: www.premierleagueheroes.com/bruce-grobbelaar Bruce Grobbelaar player profile at Transfermarkt: www.transfermarkt.co.uk/bruce-grobbelaar/profil/spieler/145786 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Aof RAWK's '' content info for years gone by, recent times, Season Reviews, Cup Final victories - Domestic, European, and World...