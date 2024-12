Neither of the top two get any points, is olly still in with a shot?



Alfred Dunhill Championship results



10p: -

6p: Kinhult (x2)

3p: Whitnell (x3), Sullivan

1p: Jarvis, Langasque, Schwartzel, Schneider (x2)



16 ollyfrom.tv

09 BoRed

09 dudleyred

03 mickitez

01 Buck Pete

00 Fiasco

00 Gerry Attrick

00 Luke 17



Overall standings



204 Gerry Attrick

188 Luke 17

182 ollyfrom.tv

168 Fiasco

142 BoRed

142 dudleyred

137 Buck Pete

117 mickitez



One tournament to go!