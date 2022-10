First bonus points of the season go to mickitez, but four other players will be hoping to achieve the same tonight.



Open de Espana results



10p: Rahm

6p: -

3p: -

1p: Paratore (x2), Moller, Siem (x2), Canizares (x2)



22 mickitez (including 10 bonus points)

12 BoRed

12 dudleyred

11 Buck Pete

10 Gerry Attrick

00 Fiasco

00 ollyfrom.tv



Overall standings



123 Gerry Attrick

121 dudleyred

100 BoRed

098 Fiasco

091 mickitez

068 ollyfrom.tv

062 Buck Pete