- 8pm kick off (UK time)...3rd place Real vs 2nd place Barcelona; after 29 matches just 3 points separate the Top 3 in La Liga - with Atletico now just 1 point clear... www.flashscore.co.uk/football/spain/laliga Courtois; Lucas Vzquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. https://twitter.com/realmadrid Ter Stegen; Mingueza, Aruajo, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, De Jong, Jordi Alba; Messi, Dembl. https://twitter.com/FCBarcelona The match is live onon Premier Sports 1 / LaLiga TV - www.live-footballontv.com (& www.live-footballontv.com/live-spanish-football-on-tv.html TV channelsshowing the match live (+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com (& www.livesoccertv.com/match/3757490/real-madrid-vs-barcelona - the 'Some useful info for following the football on TV (+ streams & highlights etc)' thread - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.0 will be up on here : www.fullmatchesandshows.com 1-0 to Real; a Benzema goal on 13' - https://streamye.com/vxz8m 2-0 to Real; Kroos goal on 28' - https://streamable.com/2xmmu8 Messi hits the post from a corner on 45+1' - https://streamja.com/VZpZR 2-1 to Real; Mingueza goal on 60' - https://streamable.com/v5uf22 'Martin Braithwaite possible penalty shout for Barcelona on 84'' - https://streamable.com/cl147j Casemiro second yellow card on 90' - https://streamja.com/Ky6Gy Moriba hits the crossbar against Real Madrid on 90+4' - https://streamable.com/m38k5v ; full-time.