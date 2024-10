Saturday 28 September

RB Leipzig 4-0 Augsburg

Goals: 1-0 Šeško 11’ (assist: Openda), 2-0 Šeško 15’ (assist: Raum), 3-0 Openda 46’ (assist: Xavi) 4-0 Xavi 57’ (assist: Šeško)

Penalty missed: Gouweleeuw 27’



Leipzig: Gulácsi - Geertruida, Orbán (c), Castello (Bitshiabu 84’), Raum (Henrichs 75’) - Nusa (Baumgartner 65’), Haidara (Vermeeren 75’), Seiwald, Xavi - Šeško (Poulsen 84’), Openda

Unused subs: Vandevoordt, Klostermann, Gebel, Silva

Out: Elmas (knock), Kampl (groin), Ouédraogo (knee), Schlager (knee)

Coach: Marco Rose



Augsburg: Labrović - Bauer, Gouweleeuw (c), Schlotterbeck (Matsima 58’) - Wolf (Koudossou 68’), Onyeka, Jakić, Giannoulis - Rexhbeçaj (Jensen 68’), Vargas (Mounié 58’) - Tietz (Kabadayi 78’)

Unused subs: Dahmen, Maier, Breithaupt, Claude-Maurice

Out: Essende (suspended), Gumny (knee), Klein (foot), Okugawa (ill), Oxford (match fitness), Pedersen (groin)

Coach: Jess Thorup



Wolfsburg 2-2 Stuttgart

Goals: 1-0 Wind 20’ (assist: Amoura), 1-1 Millot 32’, 2-1 Amoura 68’ (assist: Wind), 2-2 Undav 90+7’ (assist: Mittelstädt)

Missed penalty: Millot (32’)



Wolfsburg: Grabara - Bornauw, Zesiger, Koulierakis – Fischer, Svanberg (Vranckx 80’), Arnold (c) (Özcan 86’), Kamiński – Amoura (Behrens 86’), Wind, Tomás (Baku 65’)

Unused subs: Pervan, Müller, Vavro, Odogu, Dardai,

Out: Białek (knee), Gerhardt (suspended), Mæhle (ankle), Majer (ankle), Nmecha (groin), Paredes (foot), Rogério (groin)

Coach: Ralph Hasenhüttl



Stuttgart: Nübel – Vagnoman (Stenzel 86’), Rouault, Chabot, Mittelstädt – Millot (Undav 57’), Karazor (c) (sent off 63’), Stiller, Rieder (Führich 71’) – Leweling (Woltemade 86’), Demirović (Touré 71’)

Unused subs: Bredlow, Hendriks, Chase, Keitel

Out: Al-Dakhil (ill), Diehl (shoulder), Nartey (knee), Stergiou (back), Zagadou (knee)

Coach: Sebastian Hoeneß



Freiburg 0-3 St. Pauli



0-1 Saad 12’ (assist: Eggestein), 0-2 Afolayan 45’ (assist: Saad), 0-3 Saad 72’ (assist: Afolayan)

Missed penalty: Grifo 41’



Freiburg: Atubolu – Kübler (Muslija 64’), Ginter, Lienhart, Günter (c) - M. Eggestein (Höfler 80’), Osterhage (Höler 64’) - Dōan, Dinkçi (Weißhaupt 46’), Grifo – Adamu (Gregoritsch 73’)

Unused subs: Müller, Makengo, Ogbus, Manzambi

Out: Kyereh (knee), Philipp (back), Röhl (ankle), Sildillia (muscular)

Coach: Julian Schuster



Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets – Saliakas (Dźwigała 77’), Irvine (c), Boukhalfa (Metcalfe 46’), Treu – Afolayan (Sinani 90’), J. Eggestein (Banks 76’), Saad (Albers 83’)

Unused subs: Voll, Nemeth, Stevens, Ritzka

Out: Ahlers (knee), Burchert (muscular), Guilavogui (thigh), Wagner (tonsilitis), Zoller (thigh)

Coach: Alexander Blessin



Mainz 0-2 Heidenheim

Goals: 0-1 Pieringer 15’ (assist: Föhrenbach), 0-2 Schöppner 86’ (assist: Beck)

Sent off: Hanche-Olsen 29’, Dorsch 80’



Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Jenz, Caci (Sieb 60’) - Widmer (c) Barkok (75’), Sano, Kohr (Nebel 75’), Mwene - Hong (Bell 32’), Lee (Weiper 75’) - Burkardt

Unused subs: Rieß, Da Costa, Gleiber, Onisiwo

Out: Amiri (suspended)

Doubtful: Veratschnig (muscular)

Coach: Bo Henriksen



Heidenheim: Müller - Busch, Mainka (c), Gimber, Föhrenbach - Schöppner, Dorsch - Traoré (Kerber 70’), Wanner (Beck 70’), Kaufmann (Breunig 56’) - Pieringer (Maloney 89’)

Unused subs: Feller, Siersleben, Theuerkauf, Schimmer, Conteh

Out: Honsak (knee), Niehues (knee), Scienza (muscular)

Coach: Frank Schmidt



Borussia Mönchengladbach 1-0 Union Berlin

Goals: 1-0 Čvančara 90'+6 (assist: Hack)



Gladbach: Nicolas - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Sander (Reitz 76'), Weigl (c) - Ngoumou (Čvančara 76'), Stöger (Hack 72'), Pléa - Kleindienst

Out: Borges Sanches (knee), Honorat (calf), Olschowsky (knee), Omlin (calf)

Unused subs: Sippel, Chiarodia, Lainer, Neuhaus, Fukuda

Coach: Gerardo Seoane



Union: Rønnow - Doekhi, Vogt, Leite - Haberer (Trimmel 79'), Schäfer, Khedira (c), Rothe (Querfeld 45'+2) - Jeong (Vertessen 62'), Hollerbach (Bénes 72') - Jordan (Skarke 79')

Unused subs: Schwolow, Skok, Tousart, Kemlein

Out: Juranović (ankle), Prtajin (knee), Stein (operation), Volland (match fitness)

Coach: Bo Svensson