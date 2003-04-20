« previous next »
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Horoscopes  (Read 1054 times)

Offline SG17

  • Chats for England
  • Main Stander
  • ***
  • Posts: 194
Horoscopes
« on: April 20, 2003, 08:02:48 pm »
Found these Horoscopes, do you think they describe you????   :o

HOROSCOPES

AQUARIUS - JAN 20 to FEB 18

YOU HAVE AN INVENTIVE MIND AND ARE INCLINED TO BE PROGRESSIVE. YOU LIE A GREAT DEAL.
YOU MAKE THE SAME MISTAKES REPEATEDLY BECAUSE YOU ARE STUPID. EVERYONE THINKS YOU'RE
A FUCKING JERK.


PISCES - FEB 19 to MAR 20

YOU HAVE A VIVID IMAGINATION AND OFTEN THINK YOU ARE BEING FOLLOWED BY THE F.B.I. OR
THE C.I.A. YOU HAVE MINOR INFLUENCE ON YOUR FRIENDS AND PEOPLE RESENT YOU FOR
FLAUNTING YOUR POWER. YOU LACK CONFIDENCE AND ARE A GENERAL DIPSHIT.


ARIES - MAR 21 to APRL 19

YOU ARE THE PIONEER TYPE AND THINK MOST PEOPLE ARE DICKHEADS. YOU ARE QUICK TEMPERED,
IMPATIENT, AND SCORNFUL OF ADVICE. YOU ARE A PRICK.


TAURUS - APR 20 to MAY 20

YOU ARE PRACTICAL AND PERSISTENT. YOU HAVE DOGGED DETERMINATION AND WORK LIKE HELL.
MOST PEOPLE THINK YOU ARE STUBBORN AND BULLHEADED. YOU ARE NOTHING BUT A GODDAMN
COMMUNIST.


GEMINI - MAY 21 to JUNE 20

YOU ARE A QUICK AND INTELLIGENT THINKER. PEOPLE LIKE YOU BECAUSE YOU ARE BISEXUAL. YOU
ARE INCLINED TO EXPECT TOO MUCH FOR TOO LITTLE. THIS MEANS YOU ARE A CHEAP BASTARD.
GEMINIS ARE NOTORIOUS FOR THRIVING ON INSECTS.


CANCER - JUNE 21 to JULY 22

YOU ARE SYMPATHETIC AND UNDERSTANDING TO OTHER PEOPLES PROBLEMS WHICH MAKES YOU A
SUCKER. YOU ARE ALWAYS PUTTING THINGS OFF. THIS IS WHY YOU WILL ALWAYS BE ON WELFARE
AND WON'T BE WORTH A SHIT. EVERYBODY IN PRISON IS A CANCER.


LEO - JULY 23 to AUG 22

YOU CONSIDER YOURSELF A BORN LEADER. OTHERS THINK YOU'RE AND IDIOT. MOST LEOS ARE
BULLIES. YOU ARE VAIN AND CANNOT TOLERATE HONEST CRITICISM. YOUR ARROGANCE IS
DISGUSTING. LEO PEOPLE ARE THIEVING MOTHER-FUCKERS AND SPEND MOST OF THEIR TIME
KISSING MIRRORS.


VIRGO - AUG 23 to SEP 22

YOU ARE A LOGICAL TYPE AND HATE DISORDER. THIS SHIT-PICKING IS SICKENING TO YOUR
FRIENDS. YOU ARE COLD AND UNEMOTIONAL AND OFTEN FALL ASLEEP SCREWING. VIRGOS MAKE
GOOD BUS DRIVERS AND PIMPS.


LIBRA - SEP 23 to OCT 22

YOU ARE THE ARTISTIC TYPE AND HAVE A DIFFICULT TIME WITH REALITY. IF YOU ARE MALE YOU ARE
PROBABLY QUEER. CHANCES FOR EMPLOYMENT AND MONETARY GAIN ARE NIL. MOST LIBRA
WOMEN ARE WHORES. ALL LIBRAS DIE OF VENEREAL DISEASE.


SCORPIO - OCT 23 to NOV 21

THE WORST OF THE LOT. YOU ARE SHREWD IN BUSINESS AND CANNOT BE TRUSTED. YOU SHALL
ACHIEVE THE PINNACLE OF SUCCESS BECAUSE OF YOUR TOTAL LACK OF ETHICS. YOU ARE A
PERFECT SON- OF -A -BITCH. MOST SCORPIOS ARE MURDERED.


SAGITTARIUS - NOV 22 to DEC 21

YOU ARE OPTIMISTIC AND ENTHUSIASTIC. YOU HAVE A RECKLESS TENDENCY TO RELY ON LUCK
SINCE YOU HAVE NO TALENT. THE MAJORITY OF SAGITTARIANS ARE DRUNKS. NIXON WAS A
SAGITTARIAN. YOU ARE NOT WORTH THE TIME OF DAY.


CAPRICORN - DEC 22 to JAN 19

YOU ARE CONSERVATIVE AND AFRAID OF TAKING RISKS. YOU ARE BASICALLY A CHICKENSHIT.
THERE HAS NEVER BEEN A CAPRICORN OF ANY IMPORTANCE.
Logged

Offline Roger

  • The Derek Acorah of RAWK & Welsh News Correspondent
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 21,287
  • *****
Re:Horoscopes
« Reply #1 on: April 20, 2003, 08:05:04 pm »
Quote
GEMINI - MAY 21 to JUNE 20

YOU ARE A QUICK AND INTELLIGENT THINKER. PEOPLE LIKE YOU BECAUSE YOU ARE BISEXUAL. YOU
ARE INCLINED TO EXPECT TOO MUCH FOR TOO LITTLE. THIS MEANS YOU ARE A CHEAP BASTARD.
GEMINIS ARE NOTORIOUS FOR THRIVING ON INSECTS.

nearly right.

 :P


Logged

Offline SG17

  • Chats for England
  • Main Stander
  • ***
  • Posts: 194
Re:Horoscopes
« Reply #2 on: April 20, 2003, 08:17:11 pm »
LEO - JULY 23 to AUG 22

YOU CONSIDER YOURSELF A BORN LEADER. OTHERS THINK YOU'RE AND IDIOT. MOST LEOS ARE
BULLIES. YOU ARE VAIN AND CANNOT TOLERATE HONEST CRITICISM. YOUR ARROGANCE IS
DISGUSTING. LEO PEOPLE ARE THIEVING MOTHER-FUCKERS AND SPEND MOST OF THEIR TIME
KISSING MIRRORS.

Thats mine, definately not me!
Logged

Pheeny

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #3 on: April 20, 2003, 08:21:33 pm »
SAGITTARIUS - NOV 22 to DEC 21

YOU ARE OPTIMISTIC AND ENTHUSIASTIC. YOU HAVE A RECKLESS TENDENCY TO RELY ON LUCK
SINCE YOU HAVE NO TALENT. THE MAJORITY OF SAGITTARIANS ARE DRUNKS. NIXON WAS A
SAGITTARIAN. YOU ARE NOT WORTH THE TIME OF DAY.

about right I'd say :)
Logged

Offline Roger

  • The Derek Acorah of RAWK & Welsh News Correspondent
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 21,287
  • *****
Re:Horoscopes
« Reply #4 on: April 20, 2003, 08:24:25 pm »
Quote from: Pheeny on April 20, 2003, 08:21:33 pm
SAGITTARIUS - NOV 22 to DEC 21

YOU ARE OPTIMISTIC AND ENTHUSIASTIC. YOU HAVE A RECKLESS TENDENCY TO RELY ON LUCK
SINCE YOU HAVE NO TALENT. THE MAJORITY OF SAGITTARIANS ARE DRUNKS. NIXON WAS A
SAGITTARIAN. YOU ARE NOT WORTH THE TIME OF DAY.

about right I'd say :)

lol

 ;D
Logged

Offline Jon G

  • I'm Jim Rockford, at the tone leave your name and number and I'll get back to ya. PM Jon Hall if you can read this...
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 9,706
  • 78 stone wobble
    • not mine
Re:Horoscopes
« Reply #5 on: April 20, 2003, 08:35:01 pm »
Quote
SCORPIO - OCT 23 to NOV 21

THE WORST OF THE LOT. YOU ARE SHREWD IN BUSINESS AND CANNOT BE TRUSTED. YOU SHALL
ACHIEVE THE PINNACLE OF SUCCESS BECAUSE OF YOUR TOTAL LACK OF ETHICS. YOU ARE A
PERFECT SON- OF -A -BITCH. MOST SCORPIOS ARE MURDERED

 :o
Logged
NOTHING GREAT HAS EVER BEEN ACHIEVED WITHOUT PASSION - CARRAGHER 23

Offline Jonathan Hall ☆☆☆☆☆☆

  • The name's Hall... Jonathan Hall. aka DangerPaddy. Olores de cebollas. Carly Cole Stalker. Likes to drink at Bar Fanny.
  • RAWK Staff
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 39,044
  • Tapas y Cerveza y vino tinto!
Re:Horoscopes
« Reply #6 on: April 20, 2003, 08:41:37 pm »
I agree with Pheeny as i must be a drunk also.
Logged
Right which bastards eaten me Tapas?

http://hfdinfo.com/digital/

Offline Tetti

  • RAWK Agony Aunt. Has a thing for gay singers...
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 12,525
  • When you walk....
Re:Horoscopes
« Reply #7 on: April 20, 2003, 09:10:27 pm »
CANCER - JUNE 21 to JULY 22

YOU ARE SYMPATHETIC AND UNDERSTANDING TO OTHER PEOPLES PROBLEMS WHICH MAKES YOU A
SUCKER. YOU ARE ALWAYS PUTTING THINGS OFF. THIS IS WHY YOU WILL ALWAYS BE ON WELFARE
AND WON'T BE WORTH A SHIT. EVERYBODY IN PRISON IS A CANCER.



Note spooky match with Custom title  :o
Logged
Never give up

Offline Fat-Sami

  • Jack of all trades, master of NONE
  • Kopite
  • *****
  • Posts: 952
  • CCCCCCRRRRRAIG DAVIS
Re:Horoscopes
« Reply #8 on: April 20, 2003, 09:14:19 pm »
Quote
YOU ARE SYMPATHETIC AND UNDERSTANDING TO OTHER PEOPLES PROBLEMS WHICH MAKES YOU A
SUCKER. YOU ARE ALWAYS PUTTING THINGS OFF. THIS IS WHY YOU WILL ALWAYS BE ON WELFARE
AND WON'T BE WORTH A SHIT. EVERYBODY IN PRISON IS A CANCER.

That's pretty accurate!
Logged

RedLoner

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #9 on: April 20, 2003, 09:17:16 pm »
Quote from: SG173 on April 20, 2003, 08:02:48 pm
Found these Horoscopes, do you think they describe you????   :o

PISCES - FEB 19 to MAR 20

OFTEN THINK YOU ARE BEING FOLLOWED BY THE F.B.I. OR
THE C.I.A.
I am.
Logged

Offline SG17

  • Chats for England
  • Main Stander
  • ***
  • Posts: 194
Re:Horoscopes
« Reply #10 on: April 20, 2003, 09:17:27 pm »
LOL Tetti, very spooky indeed!   :o
Logged

Offline SG17

  • Chats for England
  • Main Stander
  • ***
  • Posts: 194
Re:Horoscopes
« Reply #11 on: April 20, 2003, 09:25:58 pm »
Followed by the FBI and the CIA!   :o

LOL Joe, Hope they didn't follow you to Liverpool!   :o
« Last Edit: April 20, 2003, 09:26:50 pm by SG173 »
Logged

RedLoner

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #12 on: April 20, 2003, 09:29:00 pm »
Quote from: SG173 on April 20, 2003, 09:25:58 pm
Followed by the FBI and the CIA!   :o

LOL Joe, Hope they didn't follow you to Liverpool!   :o
They did, they were all around you; they don't look like it  ;D  but that's the best way to disguise it.
Logged

Offline SG17

  • Chats for England
  • Main Stander
  • ***
  • Posts: 194
Re:Horoscopes
« Reply #13 on: April 20, 2003, 09:33:24 pm »
Quote from: ChickenBloke on April 20, 2003, 09:29:00 pm
They did, they were all around you; they don't look like it  ;D  but that's the best way to disguise it.

OMG  Scary thought!  Surrounded by the FBI!  
Logged

RedLoner

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #14 on: April 20, 2003, 09:35:34 pm »
Quote from: SG173 on April 20, 2003, 09:33:24 pm
OMG  Scary thought!  Surrounded by the FBI!  
Don't worry, they're usually the last to know what's happening  ;) I'll get me coat as you brits say!
Logged

Offline SG17

  • Chats for England
  • Main Stander
  • ***
  • Posts: 194
Re:Horoscopes
« Reply #15 on: April 20, 2003, 09:37:29 pm »
LOL   ;D ;D
Logged

Offline Kez

  • hallowed
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 16,954
Re:Horoscopes
« Reply #16 on: April 20, 2003, 09:40:31 pm »
LEO - JULY 23 to AUG 22

YOU CONSIDER YOURSELF A BORN LEADER. OTHERS THINK YOU'RE AND IDIOT. MOST LEOS ARE
BULLIES. YOU ARE VAIN AND CANNOT TOLERATE HONEST CRITICISM. YOUR ARROGANCE IS
DISGUSTING. LEO PEOPLE ARE THIEVING MOTHER-FUCKERS AND SPEND MOST OF THEIR TIME
KISSING MIRRORS.

That's a little harsh...I'm fine with honest criticism :P
Logged

Pheeny

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #17 on: April 20, 2003, 09:41:48 pm »
FBI-Fat Bastard Idiots ?
Logged

RedLoner

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #18 on: April 20, 2003, 09:47:30 pm »
Quote from: Pheeny on April 20, 2003, 09:41:48 pm
FBI-Fat Bastard Idiots ?
And the CIA as well; and I think I'm a legend; I can relax now.
Logged

Offline Matt S

  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 12,840
    • MattShaw
Re:Horoscopes
« Reply #19 on: April 20, 2003, 09:55:15 pm »
YOU ARE A QUICK AND INTELLIGENT THINKER. PEOPLE LIKE YOU BECAUSE YOU ARE BISEXUAL. YOU ARE INCLINED TO EXPECT TOO MUCH FOR TOO LITTLE. THIS MEANS YOU ARE A CHEAP BASTARD.
GEMINIS ARE NOTORIOUS FOR THRIVING ON INSECTS.



No. Not a quick thinker, not Bisexual, not a cheap bastard, only ever eaten 1 insect, when i was on me bike some bastard fly flew straight down me neck.
Logged

Offline Tetti

  • RAWK Agony Aunt. Has a thing for gay singers...
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 12,525
  • When you walk....
Re:Horoscopes
« Reply #20 on: April 20, 2003, 11:40:17 pm »
Must find that "Love Horoscopes" link again sometime and post it!
Logged
Never give up

Offline Jon G

  • I'm Jim Rockford, at the tone leave your name and number and I'll get back to ya. PM Jon Hall if you can read this...
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 9,706
  • 78 stone wobble
    • not mine
Re:Horoscopes
« Reply #21 on: April 20, 2003, 11:42:19 pm »
Quote from: Tetti on April 20, 2003, 11:40:17 pm
Must find that "Love Horoscopes" link again sometime and post it!

Can't wait for that :P
Logged
NOTHING GREAT HAS EVER BEEN ACHIEVED WITHOUT PASSION - CARRAGHER 23

treble2001

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #22 on: April 21, 2003, 12:28:25 am »
  Horoscopes
« on: Yesterday at 08:02:48pm »    

--------------------------------------------------------------------------------
Found these Horoscopes, do you think they describe you????  

HOROSCOPES

AQUARIUS - JAN 20 to FEB 18

YOU HAVE AN INVENTIVE MIND AND ARE INCLINED TO BE PROGRESSIVE. YOU LIE A GREAT DEAL.
YOU MAKE THE SAME MISTAKES REPEATEDLY BECAUSE YOU ARE STUPID. EVERYONE THINKS YOU'RE
A FUCKING JERK.


PISCES - FEB 19 to MAR 20

YOU HAVE A VIVID IMAGINATION AND OFTEN THINK YOU ARE BEING FOLLOWED BY THE F.B.I. OR
THE C.I.A. YOU HAVE MINOR INFLUENCE ON YOUR FRIENDS AND PEOPLE RESENT YOU FOR
FLAUNTING YOUR POWER. YOU LACK CONFIDENCE AND ARE A GENERAL DIPSHIT.


ARIES - MAR 21 to APRL 19

YOU ARE THE PIONEER TYPE AND THINK MOST PEOPLE ARE DICKHEADS. YOU ARE QUICK TEMPERED,
IMPATIENT, AND SCORNFUL OF ADVICE. YOU ARE A PRICK.


TAURUS - APR 20 to MAY 20

YOU ARE PRACTICAL AND PERSISTENT. YOU HAVE DOGGED DETERMINATION AND WORK LIKE HELL.
MOST PEOPLE THINK YOU ARE STUBBORN AND BULLHEADED. YOU ARE NOTHING BUT A GODDAMN
COMMUNIST.


GEMINI - MAY 21 to JUNE 20

YOU ARE A QUICK AND INTELLIGENT THINKER. PEOPLE LIKE YOU BECAUSE YOU ARE BISEXUAL. YOU
ARE INCLINED TO EXPECT TOO MUCH FOR TOO LITTLE. THIS MEANS YOU ARE A CHEAP BASTARD.
GEMINIS ARE NOTORIOUS FOR THRIVING ON INSECTS.


CANCER - JUNE 21 to JULY 22

YOU ARE SYMPATHETIC AND UNDERSTANDING TO OTHER PEOPLES PROBLEMS WHICH MAKES YOU A
SUCKER. YOU ARE ALWAYS PUTTING THINGS OFF. THIS IS WHY YOU WILL ALWAYS BE ON WELFARE
AND WON'T BE WORTH A SHIT. EVERYBODY IN PRISON IS A CANCER.


LEO - JULY 23 to AUG 22

YOU CONSIDER YOURSELF A BORN LEADER. OTHERS THINK YOU'RE AND IDIOT. MOST LEOS ARE
BULLIES. YOU ARE VAIN AND CANNOT TOLERATE HONEST CRITICISM. YOUR ARROGANCE IS
DISGUSTING. LEO PEOPLE ARE THIEVING MOTHER-FUCKERS AND SPEND MOST OF THEIR TIME
KISSING MIRRORS.


VIRGO - AUG 23 to SEP 22

YOU ARE A LOGICAL TYPE AND HATE DISORDER. THIS SHIT-PICKING IS SICKENING TO YOUR
FRIENDS. YOU ARE COLD AND UNEMOTIONAL AND OFTEN FALL ASLEEP SCREWING. VIRGOS MAKE
GOOD BUS DRIVERS AND PIMPS.


LIBRA - SEP 23 to OCT 22

YOU ARE THE ARTISTIC TYPE AND HAVE A DIFFICULT TIME WITH REALITY. IF YOU ARE MALE YOU ARE
PROBABLY QUEER. CHANCES FOR EMPLOYMENT AND MONETARY GAIN ARE NIL. MOST LIBRA
WOMEN ARE WHORES. ALL LIBRAS DIE OF VENEREAL DISEASE.  
Logged

Offline Jon G

  • I'm Jim Rockford, at the tone leave your name and number and I'll get back to ya. PM Jon Hall if you can read this...
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 9,706
  • 78 stone wobble
    • not mine
Re:Horoscopes
« Reply #23 on: April 21, 2003, 12:30:37 am »
 ???
Logged
NOTHING GREAT HAS EVER BEEN ACHIEVED WITHOUT PASSION - CARRAGHER 23

treble2001

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #24 on: April 21, 2003, 12:47:06 am »
Don't ask me what the fuck happened there
Logged

Offline Jon G

  • I'm Jim Rockford, at the tone leave your name and number and I'll get back to ya. PM Jon Hall if you can read this...
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 9,706
  • 78 stone wobble
    • not mine
Re:Horoscopes
« Reply #25 on: April 21, 2003, 12:50:17 am »
Quote from: treble2001 on April 21, 2003, 12:47:06 am
Don't ask me what the fuck happened there

Have you been drinking the slops?
Logged
NOTHING GREAT HAS EVER BEEN ACHIEVED WITHOUT PASSION - CARRAGHER 23

treble2001

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #26 on: April 21, 2003, 01:01:25 am »
Booo.

Only had 2 pints today, and one was bought by a blue!  Must've been spiked.  In fact feeling a little drows...
Logged

RedLoner

  • Guest
Re:Horoscopes
« Reply #27 on: April 21, 2003, 04:18:45 pm »
These are horror-scopes not horoscopes.
Logged

Online sattapaartridge

  • The new 'pete price' of RAWK.
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 5,411
  • @sattapaal
Re: Horoscopes
« Reply #28 on: Today at 01:34:21 pm »
2003!? haha.

Just reading about horoscopes and matching with other "types" its mad how im capricorn and YES! I dont take risks at all. Crazy shit.

But apparently i match with Virgo's and Taurus' so yeah girls, hit me up. haha.
Logged
did you know that 10 x 2 and 11 x 2 have the same answer?

Online Chaka-chaka-chakanotherchipmunk on the yule fyre

  • Chaka Chaka.....is in love with Aristotle but only for votes. The proud owner of some very private piles and an inflatable harem! Winner of RAWK's Carabao Cup captian contest.
  • Matchday Commentator
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 86,035
  • Internet Terrorist lvl VI
Re: Horoscopes
« Reply #29 on: Today at 01:36:58 pm »
Quote from: sattapaartridge on Today at 01:34:21 pm
2003!? haha.

Just reading about horoscopes and matching with other "types" its mad how im capricorn and YES! I dont take risks at all. Crazy shit.

But apparently i match with Virgo's and Taurus' so yeah girls, hit me up. haha.

I dunno it's quite a risk reviving this thread from 2003
Logged

Online sattapaartridge

  • The new 'pete price' of RAWK.
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 5,411
  • @sattapaal
Re: Horoscopes
« Reply #30 on: Today at 02:03:45 pm »
Quote from: Chaka-chaka-chakanotherchipmunk on the yule fyre on Today at 01:36:58 pm
I dunno it's quite a risk reviving this thread from 2003

oh no the database will die! looks like its hanging in there.
Logged
did you know that 10 x 2 and 11 x 2 have the same answer?

Online robbed1966kidsbikesoffsanta

  • YORKIE bar-munching, hedgehog-squashing (well-)articulated road-hog-litter-bug. Sleeping With The Enemy. Has felt the wind and shed his anger..... did you know I drive a Jag?
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 35,884
Re: Horoscopes
« Reply #31 on: Today at 02:15:08 pm »
SAGITTARIUS - NOV 22 to DEC 21

YOU ARE OPTIMISTIC AND ENTHUSIASTIC. YOU HAVE A RECKLESS TENDENCY TO RELY ON LUCK
SINCE YOU HAVE NO TALENT. THE MAJORITY OF SAGITTARIANS ARE DRUNKS. NIXON WAS A
SAGITTARIAN. YOU ARE NOT WORTH THE TIME OF DAY.

Yep, that's pretty much me ;D

Quote from: sattapaartridge on Today at 01:34:21 pm
2003!? haha.

Just reading about horoscopes and matching with other "types" its mad how im capricorn and YES! I dont take risks at all. Crazy shit.

But apparently i match with Virgo's and Taurus' so yeah girls, hit me up. haha.

My longest relationship before I met the wife was 9yrs, she was a Capricorn and while we got on brilliantly, it was never going to last, no matter what the horoscopes said. The Chinese Calendar says that a Horse (me 1966) should never marry a Rat (her 1972), so that was more accurate ;D
Logged
Fuck the Tories

Online tubby

  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 19,029
  • Destroyed Cowboy
Re: Horoscopes
« Reply #32 on: Today at 02:16:56 pm »
Quote from: robbed1966kidsbikesoffsanta on Today at 02:15:08 pm
My longest relationship before I met the wife was 9yrs, she was a Capricorn and while we got on brilliantly, it was never going to last, no matter what the horoscopes said.

9 years and you got on really well, at what point did you know it was never going to last?
Logged
Sit down, shock is better taken with bent knees.

Online robbed1966kidsbikesoffsanta

  • YORKIE bar-munching, hedgehog-squashing (well-)articulated road-hog-litter-bug. Sleeping With The Enemy. Has felt the wind and shed his anger..... did you know I drive a Jag?
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 35,884
Re: Horoscopes
« Reply #33 on: Today at 02:24:04 pm »
Quote from: tubby on Today at 02:16:56 pm
9 years and you got on really well, at what point did you know it was never going to last?

People, mainly family, looking in from the outside knew it all along, mutual friends always said we's stay together, but looking back on it, I pretty much should have seen the signs after about 2 years - however I had major health issues to deal with (nearly died, open heart operation) and a chronic lack of self esteem and looking back she used that against me, so it went on a lot longer than it should have.

I always go with the line, it was meant to go as it did, so that I met my wife and had my kids, so I don't look back and regret it or see it as wasted time.
Logged
Fuck the Tories

Online Away in a Manger in a Barney∗

  • Cross-dressing man-bag wielding golfer. Wannabe Mod. Coprophiliac. Would like to buy an airline seat if he could. Known 'grass'. Wants to go home to He-Man
  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 53,308
Re: Horoscopes
« Reply #34 on: Today at 02:24:50 pm »
Quote from: sattapaartridge on Today at 01:34:21 pm
2003!? haha.

Just reading about horoscopes and matching with other "types" its mad how im capricorn and YES! I dont take risks at all. Crazy shit.

But apparently i match with Virgo's and Taurus' so yeah girls, hit me up. haha.

It's not mad at all. It's a load of absolute bollocks.
Logged
Quote from: Lazy Craig @ Xmas on December 12, 2021, 05:52:12 pm
Craig Burnley V West Ham - WEST HAM WIN - INCORRECT

Online tubby

  • RAWK Supporter
  • Legacy Fan
  • ******
  • Posts: 19,029
  • Destroyed Cowboy
Re: Horoscopes
« Reply #35 on: Today at 02:28:11 pm »
Quote from: robbed1966kidsbikesoffsanta on Today at 02:24:04 pm
People, mainly family, looking in from the outside knew it all along, mutual friends always said we's stay together, but looking back on it, I pretty much should have seen the signs after about 2 years - however I had major health issues to deal with (nearly died, open heart operation) and a chronic lack of self esteem and looking back she used that against me, so it went on a lot longer than it should have.

I always go with the line, it was meant to go as it did, so that I met my wife and had my kids, so I don't look back and regret it or see it as wasted time.

Acceptable answer, crack on.
Logged
Sit down, shock is better taken with bent knees.
Pages: [1]   Go Up
« previous next »
 