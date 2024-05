.

Aston Villa 3 - 3 Liverpool

: Monday 13th May - an 8pm kick offMartinez, Konsa, Diego Carlos, Pau, Digne; Bailey, Tielemans, Douglas Luiz, McGinn; Diaby, Watkins.Olsen, Chambers, Lenglet, Zaniolo, Duran, Kesler-Hayden, Iroegbunam, Munroe, Kellyman.Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Gomez; Endo, Mac Allister, Elliott; Salah, Gakpo, Díaz.Kelleher, Bradley, Konate, Tsimikas, Bajcetic, Szoboszlai, Jones, Gravenberch, Nunez.Referee: Simon Hooper. Assistants: Adrian Holmes, Tim Wood. Fourth official: Tim Robinson. VAR: Chris Kavanagh.'Matchday Live: Villa vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=Rj2rsTNWxog LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5971 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356021.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356044.0 Klopp pre-match interview clips: https://twitter.com/SkySportsPL/status/1790084778517049652 on 2'- https://dubz.link/v/q6k9fg Luis Diaz given offside and then Gapko hits the post on 10' - https://twitter.com/lfcels/status/1790104928641294349 Tielemans goal on 12' - https://dubz.link/v/4pb1j0 on 23' - https://dubz.link/v/3yzqn4 https://twitter.com/SkySportsPL/status/1790110747487252681 (Sky analysis) & https://twitter.com/henriosko/status/1790104360401109232 Villa missed chance 1 yard out on 35' - https://cazn.me/m/53d0c1 Villa's Diaby fires over when through on 43' - https://twitter.com/Olorun_Phemmy/status/1790106569482350635 Diaz overhit pass to Salah on breakaway on ' - https://twitter.com/Uzzi_trends/status/1790106582522491101 on 48' - https://dubz.link/v/v7366d Watkins disallowed goal offside on 52' - https://twitter.com/Nurfussbal/status/1790113795886424513 Elliott goal disallowed for offside on 60' - https://twitter.com/Addiynwa/status/1790115388648308847 Villa fans sing 'Sign On', Gerrard' & 'GSTK'Duran goal on 85' - https://dubz.link/v/8x8rm5 Nunez goal disallowed for offside 87' - https://twitter.com/TheLiverpoolEra/status/1790125938581102602 Durán goal on 88' - https://dubz.link/v/3fp16k Alisson great save on 90+5' - https://twitter.com/koraliveforever/status/1790124124980863124 Klopp to our away fans at full-time - https://twitter.com/LFC/status/1790129829284577713 Klopp post match : www.youtube.com/watch?v=CyXoGDzYfz4 Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=gv5X6Fpbl-A ' : official highlights from LFC:- www.youtube.com/watch?v=z8hXFisSswI - 2 minute video www.youtube.com/watch?v=swHClj64KpU - 13 minute video' : 3 minute official highlights from Sky:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/d6m8K0kO5w8 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/RTZT98HzDlA Liverpoolinformation : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576 as at the end of Match Day 37 / end of Wednesday 15th May...