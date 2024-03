.

Manchester Utd 4 - 3 Liverpool

(AET) :: Sunday 17th March - a 3.30pm kick offOnana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Varane, Dalot; Mainoo, McTominay; Fernandes, Garnacho, Rashford; Hojlund.Heaton, Kambwala, Maguire, Amad, Amrabat, Eriksen, Forson, Mount, Antony.Kelleher; Gomez, Van Dijk, Quansah, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz.Adrian, Bradley, Tsimikas, Clark, Gravenberch, McConnell, Elliott, Gakpo, Danns.Referee: John Brooks, Assistant referees: Lee Betts & Timothy Wood, Fourth Official: Anthony Taylor, VAR: Tim Robinson, Support VAR: Chris Kavanagh.'Matchday Live: Tax Dodgers vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=SG-HOq2sMYI LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5990 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355693.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355703.0 Kelleher save from Rashford on 4' - https://twitter.com/Sportybetcodes/status/1769387131850441155 McTominay goal on 10‎'‎ - https://dubz.link/v/y47cjp Endo disallowed goal on 37' (VAR; offside) - https://twitter.com/itvfootball/status/1769395974986780955 on 44' - https://dubz.link/v/b3tgjn on 45+2' - https://dubz.link/v/v5fzfd Fernandes challenge (already on yellow card) on Szoboszlai - https://v.redd.it/ccd2pos4uxoc1 Gomez booked 2 minutes later for similar challenge - https://twitter.com/AdamJoseph____/status/1769406987337654272 Liverpool's 5-on-2 counter attack missed on 78' - https://streamin.me/v/f6f14b1a Antony goal on 87' - https://dubz.link/v/10mzfq Rashford chance wide on 90+4' - https://v.redd.it/c3sugx6tixoc1 2-2; after 90 minutes. Extra-Time...on 105' - https://dubz.link/v/411dpc Rashford goal on 112' - https://dubz.link/v/ct4cxp McTominay just wide on 116' - https://twitter.com/itvfootball/status/1769424122499432951 Diallo goal on 120‎+‎1‎'‎ - https://dubz.link/v/z33acw ':-Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=LOYqhBQhPew Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=KFVk85uzH1A ' : 90 second official highlights from LFC:- www.youtube.com/watch?v=_-ECardH7oY - 4 minute video from the BBC www.youtube.com/watch?v=Wl9EmRip9V4 - 4 minute video from the official FA Cup youtube channel' : 7 minute official highlights from ITV:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/aslFiO7vThQ - BBC1 10.55pm on Sunday night :Sunday 17th March MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/1bhccac/bbc_match_of_the_day_2_and_fa_cup_highlights : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv Liverpoolinformation : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576