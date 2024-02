.

2024 League Cup Final

VIRGIL VAN DIJK

Chelsea 0-1 Liverpool

':-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/aqgz7JJnL4Y ':-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/wy-K5iVfAPI ^ all credit and kudos to Caramac on TLW for the above gifs'Allez Allez Allez in extra time': https://v.redd.it/7cva9z3ljskc1 van Dijk's goal set to the Rocky theme: https://twitter.com/TheAnfieldWrap/status/1761890984344895891 Obligatory van Dijk goal set to the Titanic theme: https://twitter.com/LFCMarcelo/status/1761826360123605390 Fans in the ground celebrate van Dijk's goal: https://twitter.com/lfc/status/1761866156577792107 Nunez & Pochettino reactions to the goal: https://twitter.com/kmbcore/status/1761833570166030721 Liverpool's injured players celebrate the goal: https://twitter.com/TheAnfieldWrap/status/1761850416164229425 post-match YNWA: https://twitter.com/TheAnfieldWrap/status/1761798731559579917 Klopp post-match fist-bumps: https://twitter.com/SkyFootball/status/1761810895628358104 Chelsea players up and down the Wembley steps: https://twitter.com/SkyFootball/status/1761812864954782147 Klopp & players make their way down onto the pitch: https://twitter.com/SkyFootball/status/1761814705234948448 on-field post-match YNWA: https://twitter.com/TheRedmenTV/status/1761815463095402743 on-field trophy lift: https://twitter.com/SkyFootball/status/1761815853035659500 Every little thing, is going to be alright... https://twitter.com/LFC/status/1761897659185463650 "He has everything" 😤"He's just a one off!" 🤩: https://twitter.com/SkyFootball/status/1761826102639542589 Changing Room Celebrations: www.youtube.com/watch?v=h3Ont6Nb6Q8 Wembley arch lit up red: https://twitter.com/TheRedmenTV/status/1761840681826287685 All 10 League Cup Trophy Lifts : https://twitter.com/LFC/status/1762024702598606997 ':-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/c57w5YzmY_Q ' - 6 minute video from Sky:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/iu3bf8qjC6w ' - 66 minute video from Sky; warning - contains Neville & Carragher:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/rgudfRMXCaY ' - https://twitter.com/Squawka/status/1761809125770510357 Liverpool's League Cup celebrations in pictures: www.efl.com/news/2024/february/25/gallery--liverpool-s-carabao-cup-celebrations-in-pictures short post match TAW video: https://twitter.com/TheAnfieldWrap/status/1761827389401637296 ' - 8 minute video from LFC: www.youtube.com/watch?v=IkhtL_hivgc ' - from Maych TV:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/Ke4j1saI5jc ' - from the RedMen TV:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/aCpTyKVJ6gM ' - from RedMen TV:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/w85QVFWKL1I ' - from RedMen TV:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/Wb4j6nYEo7A ' - TAW:-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/whAAiK1JXTM ':-^ or click here to watch - www.youtube.com/v/ASVHfsprrC0 :-