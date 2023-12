.

Crystal Palace & VAR & TNT comms 0 - 2 Liverpool

Goals & Match Action...

Palace vs Liverpool

Palace vs Liverpool

Inside Palace

60+ Stream Sites

mini-index

: Saturday 9th December - a 12.30pm kick offJohnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Clyne; Richards, Lerma; Schlupp, Hughes, Ayew; Édouard.Tomkins, Olise, Matheus Franca, Mateta, Ebiowei, Ahamada, Matthews, Riedewald, Ozoh.Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Núñez, Luis Díaz.Kelleher, Konate, Gomez, Bradley, McConnell, Jones, Elliott, Doak, Gakpo.Referee: Andy Madley. Assistants: Harry Lennard & Nick Hopton. Fourth official: Tom Bramall. VAR: John Brooks.'Matchday Live: Crystal Palace vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=vSq357NMQQA LFC Live Blog / Match Report: https://matchcentre.liverpoolfc.com LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5950 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355215.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=355223.0 Alisson save on 27' - https://cazn.me/m/7a31f4 Palace penalty overturned on 29' (foul on Endo; VAR + ref at pitchside monitor) - https://dubz.co/v/b6v9aa Mateta goal (pen) 57' (VAR & ref gave penalty 2 minutes after incident) - https://dubz.co/v/wjv6s6 Jordan Ayew 2nd yellow card on 75' - https://dubz.co/v/n097hb on 76' - https://dubz.co/v/1g2bsb on 90+1' - https://dubz.co/v/nabvn6 Diaz offside goal on 90'+4' - https://twitter.com/TheEuropeanLad/status/1733492955686613119 Alisson save on 90+10' - https://v.redd.it/791sq18z5a5c1 Harvey & Mo post match interview : https://v.redd.it/srrrl1ms7a5c1 Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=eWB2RqiqFO4 Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=trlKaApq894 https://footyload.com/2023/12/09/crystal-palace-vs-liverpool-premier/#tab-3523 (full match) https://footyfull.com/premier-league/crystal-palace-vs-liverpool-09-12-2023 (full match)' : official highlights from LFC:- www.youtube.com/watch?v=AQ6EACbz6pE - 2 minute video www.youtube.com/watch?v=KE_ihgywYBA - 10 minute video' : 3 minute official highlights from TNT Sports:-- BBC1 10.20pm on Satuday night :Saturday 9th December MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/18eqahd/bbc_match_of_the_day_09dec2023 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/mens/2023 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (Friendlies, U23 PL2 matches, U18 Academy, EFL Trophy etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576