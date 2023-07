.

Karlsruher 2 - 4 Liverpool

Goals & Match Action...

KSC vs Liverpool

: Wednesday 19th July, 2023 - a 5.30pm kick off.Gersbeck; Thiede, Kobaid, Franke, Heise; Jensen, Gondorf, Wanitzek; Nebel, Kaufmann, Schleusener.Eisele, Weiss, Beifus, Burnic, Brosinski, Zivzivadze, Herold, Thiede, Marino, Arase, Souchard, Ersungur.Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Alexander-Arnold, Clark; Salah, Diaz, Szoboszlai; Nunez.Jaros, Mrozek, Gomez, Mac Allister, Gakpo, Jota, Tsimikas, Matip, Scanlon, Doak, McConnell, Koumas, Quansah.on 3 mins - https://streamin.me/v/5c0b686e Lars Stindl goal for KSC on 39 mins - https://streamin.me/v/b7861241 Sebastian Jung goal for KSC on 51 mins - https://streamin.me/v/97603787 on 70 mins - https://streamin.me/v/ca39d2a1 l on 90+2 mins - https://streamin.me/v/6b294cac on 90+3 mins - https://streamin.one/v/909af54c