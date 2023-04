.

: Wednesday 26th April, 2023 - a 7.45pm kick off.Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma.Areola, Ogbonna, Kehrer, Emerson, Fornals, Lanzini, Downes, Cornet, Ings.Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Diogo Jota.Kelleher, Gomez, Tsimikas, Thiago, Milner, Elliott, Carvalho, Diaz, Nunez..Referee: Chris Kavanagh. Assistants: Simon Bennett & James Mainwaring. Fourth official: Andy Davies. VAR: Neil Swarbrick.'Matchday Live: West Ham vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=YPOKvMM_--8 LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/joel-matip-header-seals-comeback-win-liverpool-west-ham LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5915 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=354048.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=354053.0 Paqueta goal on 12 mins - https://streamja.com/60RKy on 18 mins - https://streamja.com/o5zeL Bowen offside goal on 55 mins (VAR) - https://dubz.co/c/16c7e0 on 67 mins - https://dubz.co/c/85f2ad West Ham penalty shout against on 89 mins (Thiago 'handball' - VAR said no) - https://dubz.co/c/654566 Gakpo and Matip post match interview : www.youtube.com/watch?v=yz49MPdL_-Q Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=L3DVHApu9CA Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=32yXHgJjOgU ' : 2 minute official highlights from LFC:-' : 3 minute official highlights from BT:-^ or click here to watch - www.youtube.com/watch?v=Fis6vem4-VA - BBC1 10.40pm on Wednesday night :Wednesday 26th April MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/1302png/bbc_match_of_the_day_26apr2023 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/fixtures/men/2022 Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (in the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (friendlies, U23 PL2 matches, U18 academy, EFL Trophy, & LFC Women etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576