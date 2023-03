.

Real Madrid 1 - 0 Liverpool

Wednesday 15th March, 2023 - 8pm kick off. Liverpool trail 5-2 from the 1st leg...

Real Madrid Starting XI: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
Real Madrid Subs: Lunin, Vallejo, Hazard, Asensio, Odriozola, Vázquez, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Mendy, Díaz, Rodríguez.

Liverpool Starting XI: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Milner, Jota, Gakpo, Salah, Nunez.
Liverpool Subs: Kelleher, Adrian, Gomez, Matip, Williams, Tsimikas, Keita, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Carvalho, Firmino.

'Matchday Live: R. Madrid vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=jgWFlQq01gg
LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/liverpool-exit-champions-league-after-real-madrid-defeat
LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5930
LFCInEurope.com Match Info Page: www.lfcineurope.com/2223-8.html

'Video: "Siempre Madridista, siempre Nazista" [Forever a Madrid fan, forever a Nazi] chant Nazi saluting Real Madrid fans outside the Santiago Bernabeu before the return match against Liverpool': https://v.redd.it/u3genai2uyna1

Both Real Madrid & Liverpool fans boo the Champions League anthem pre-match. So much so they turned the volume up to it. "Fuck UEFA!" the fans then chant.

Match Events:
Alisson save from Vinicius Jr on 14' - https://streamin.me/v/63672ccb
Jota from 12 yards slices chance wide on 18' - https://twitter.com/GoalsZack/status/1636100141080891394
Alisson save from Camavinga onto the bar on 20' - https://streamin.me/v/17ee61f1
Nunez chance saved by Courtois on 33' - https://streamin.me/v/99be64cc
Gakpo shot saved by Courtois on 35' - https://twitter.com/Underdog_Soccer/status/1636104513483337728
Nacho no contact delayed dive and then feigns injury vs Salah on 38' - https://twitter.com/tulni/status/1636105342751854593

0-0; half-time.

Alisson save from Valverde on 53' - https://streamin.me/v/fb424750
Modric goes past Trent with ease on the sideline on 63' - https://streamin.me/v/998afcc5
Benzema goal on 78' - https://streamff.com/v/Z87hHH3XUu
VAR and then the referee take 3 minutes to decide this isn't handball by Tsimikas (ball hits his thigh then deflects onto hand) - https://streamin.me/v/d3f715cc

YNWA being played in the Bernabeu post-match (as a thank you to Liverpool for the flowers after Amancio Amaro's passing): https://v.redd.it/be5ahty59zna1

Van Dijk post match interview: www.youtube.com/watch?v=4i-DdIMkDpc
Klopp post match interview: www.youtube.com/watch?v=aq4iQIPOYcg
Klopp post match conference: www.youtube.com/watch?v=RyX_yrQVjRo

7 minute highlights: www.dailymotion.com/video/x8j4zei
2 minute official highlights from LFC
4+ minute official highlights from BT Sport