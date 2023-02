.

Wolves 3 - 0 Liverpool

Wolves vs Liverpool

Wolves vs Liverpool

Saturday 4th February, 2023 - a 3pm kick off.

Wolves: Sa, Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri, Lemina, Neves, Nunes, Sarabia, Cunha, Hwang.
Subs: Bentley, Collins, Jimenez, Podence, Jonny, Moutinho, A. Traore, Hodge, Bueno.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Bajcetic, Thiago, Keita, Salah, Nunez, Gakpo.
Subs: Kelleher, Phillips, Tsimikas, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Carvalho.

LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/liverpool-beaten-away-wolves-premier-league
LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5904

Matip own goal for Wolves on 6 mins
Dawson goal on 12 mins
Neves goal on 71 mins

Klopp post match interview : www.youtube.com/watch?v=kJgh3zFafTM
Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=7WWrClezsEk