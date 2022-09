.

A bit of an old one - all the way back to 1980 for a 'Battle Of Britain' - but still very much worth a watch...: Wednesday 22nd October, 1980...Leighton, S Kennedy, Rougvie, Watson, McLeish, Miller, Strachan, McMaster, McGhee, Jarvie, Scanlon. Managed by Alex Ferguson.Bell, Hewitt, ? x 3Clemence, Neal, Thompson, Hansen, A Kennedy, Lee, Souness, McDermott, R Kennedy, Dalglish, Johnson.Ogrizovic, Irwin, Money, Case, Gayle.LFCHistory.net Match Info page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/1174 LFCInEurope.com Match Info page: www.lfcineurope.com/8081-2B.html ^ or click here - www.youtube.com/watch?v=ep-mkRafi7I (from the superb www.LFCInEurope.com - as is most of the information from in this post - all credit & kudos to them)...Golden goal: Terry McDermott for Liverpool v Aberdeen (1980) - www.theguardian.com/football/blog/2014/nov/28/golden-goal-terry-mcdermott-liverpool-aberdeen Match Of The Season - 1980/81 (from an Aberdeen fan site) - www.aberdeen-mad.co.uk/feat/edz7/match_of_the_season__198081_358328/index.shtml Aberdeen v Liverpool – 22 October 1980 - https://thegroundhopper.co.uk/2015/07/08/aberdeen-v-liverpool-22-october-1980 My six of the best - watch out for the World Cup Scots - www.lfcineurope.com/8081-2BRPM.html UEFA info page: www.uefa.com/uefachampionsleague/match/63715--aberdeen-vs-liverpool : Wednesday 5th November, 1980...Clemence, Neal, Thompson, Hansen, A Kennedy, Lee, Souness, McDermott, R Kennedy, Dalglish, Johnson.Ogrizovic, Irwin, Cohen, Case, Rush.Leighton, Dornan, Rougvie, Watson, McCleish, Miller, Strachan, Bell, McGhee, Jarvie, Scanlon. Managed by Alex Ferguson.Hewitt, Cooper, De Clerk, Considine, Cowan.LFCHistory.net Match Info page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/1178 LFCInEurope.com Match Info page: www.lfcineurope.com/8081-2.html ^ or click here to watch - www.youtube.com/watch?v=7Rg7n0-SEXo :-:-^ or click here to watch - www.youtube.com/watch?v=NzdRfYr57kM (90 second video):-:-When Liverpool thumped Alex Ferguson’s Aberdeen in the European Cup - www.thisisanfield.com/2021/07/when-liverpool-thumped-alex-fergusons-aberdeen-in-the-european-cup Liverpool 4-0 Aberdeen - The Scotsman - www.scotsman.com/sport/football/liverpool/archive-liverpool-4-0-aberdeen-agg-5-0-scotsman-6-november-1980-1612480 Kop Scotch (match report) - www.lfcineurope.com/8081-2RPM.html An Aberdeen fan's recollection - https://football.sportingmemories.net/memory/33-dan-stewart-1980-liverpool-v-aberdeen-european-cup/ UEFA match info page: www.uefa.com/uefachampionsleague/match/63716--liverpool-vs-aberdeen Thrashed by Paisley's legendary Liverpool side, the Dons manager banned laughter on the coach - www.independent.co.uk/sport/football/european/the-tie-that-turned-fergie-into-anfield-s-worst-enemy-2233544.html More matches from Liverpool'scampaign (and other Euro Cup wins): www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=112969.msg14278814#msg14278814