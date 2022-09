.

Everton 0 - 0 Liverpool

Everton vs Liverpool

Date: Saturday 3rd September, 2022 - a 12.30pm kick off.

Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Davies, Onana, Iwobi, Gray, Gordon, Maupay.
Subs: Begovic, Keane, Allan, McNeil, Coleman, Gueye, Vinagre, Rondon, Mills.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Nunez, Diaz.
Subs: Adrian, Robertson, Phillips, Matip, Milner, Bajcetic, Arthur, Firmino, Jota.

Referee: Anthony Taylor. Assistants: Gary Beswick, Adam Nunn. Fourth official: Craig Pawson. VAR: Darren England.

Match Events:
Davies hits the post for Everton on 33'
Nunez hits bar, then Diaz hits post on 43'
Pickford saves from Firmino & Fabinho on 63' & 64'
Everton counter attack and Maupay shot/Alisson save on 65'
Coady disallowed goal on 69' (offside)
Alisson save on 85'
Salah hits the post on 90+5'

Result: Everton 0 - 0 Liverpool