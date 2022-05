.

Newcastle Utd 0 - 1 Liverpool

Newcastle vs Liverpool

Inside St James Park

: Saturday 30th April, 2022 - a 12.30pm kick off.Dubravka, Krafth, Schar, Burn, Targett, Bruno Guimaraes, Shelvey, Willock, Almiron, Joelinton, Saint-Maximin.Darlow, Dummett, Lascelles, Ritchie, Manquillo, Wood, Murphy, Gayle, Longstaff.Alisson, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Keita, Jota, Mane, Diaz.Kelleher, Alexander-Arnold, Konate, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Jones, Elliott, Salah.'Matchday Live: Newcastle vs Liverpool' - free matchday preview video from LFC: www.youtube.com/watch?v=0UJ686Kb1gQ LFC Live Blog / Match Report: www.liverpoolfc.com/news/reds-battle-newcastle-victory-thanks-naby-keita-strike LFCHistory.net Match Info Page: www.lfchistory.net/SeasonArchive/Game/5853 RAWK Pre-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352223.0 RAWK Post-Match thread: www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=352231.0 on 19' - https://v.fodder.gg/v/q55d7a Luis Diaz run and pass for Mane chance on 35' - https://twitter.com/petergutsw/status/1520374001515827205 Henderson usual reception at St James Park (subbed off at 70') - https://twitter.com/btsportfootball/status/1520387917188939777 Robertson tackle in the box, then going on a great long run, and a perfectly weighted pass to Jota - https://v.redd.it/kfwwitiehuw81 Full-time scenes - https://twitter.com/btsportfootball/status/1520394626032668675 ' (from LFC) - www.youtube.com/watch?v=LDJogVTKbVM 'SHOWREEL: MILNER'S ALL-ACTION DISPLAY AT NEWCASTLE' (from LFC) - www.youtube.com/watch?v=yWDnRd6DhIU 'The co-commentator on BT more than once referenced Liverpool "being helped out" by the offside flag. A team being helped by the laws of the game they're playing is a hell of a take.':-'Liverpool's incredibly disciplined backline that caught Newcastle offside 9 times' - https://v.redd.it/9tcnshu8axw81 Robertson & Milner post match interview : www.youtube.com/watch?v=72CYZizU-VM Gomez post match interview : https://v.redd.it/6fvojj33qow81 James Milner post match interview : https://v.redd.it/d4kni8e4row81 Klopp post match : www.youtube.com/watch?v=50Gf1aInGF8 Klopp post match conference : www.youtube.com/watch?v=uUutAvZ3Xwo ' : 2 minute official highlights from LFC:-^ the club again being dicks with who can easily watch 2 minute highlights of Liverpool matches online (or cannot watch them); www.youtube.com/watch?v=l83fziKTxUw ' : 3 minute highlights from BT Sport:-- BBC1 10.20pm on Saturday night :Saturday 30th April MOTD : https://old.reddit.com/r/footballhighlights/comments/ufly1j/bbc_match_of_the_day_30apr2022 : TV Listings & Info (for full match replays & highlights etc) - www.liverpoolfc.com/lfctv :-' - from The RedMen TV:-' - from The RedMen TV:-' - from Blood Red LFC:-':-Liverpoolinformation (from LFC.com) : www.liverpoolfc.com/match/2021-22/men/fixtures-and-results Liverpool matches being shownLiverpool matches being shown(+ great for IPTV etc) - www.livesoccertv.com/teams/england/liverpool www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769 (in the '' thread)Liverpool matches being shown www.live-footballontv.com/live-football-on-lfc-tv.html (friendlies, U23 PL2 matches, U18 academy, EFL Trophy, & LFC Women etc)A '' for the RAWK '' - www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=345769.msg17787576#msg17787576