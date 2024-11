Cape Tear 20 v 18 mushi007

Garrus 17 v 15 ollyfrom.tv

Sinyoro 17 v 16 Ndeyanka

mickitez 19 v 27 Buck Pete

redforlife 17 v 18 RJH

Kopite1971 19 v 18 tommylfc

Cornertakenquickly 18 v 14 Barney LFC

KeegansPerm 18 v 14 joezydudek

bradders1011 17 v 16 Wabaloolah

SvenJohansen 14 v 17 vivabobbygraham

Team GF GA GD Pts ME Buck Pete 197 158 39 19 tommylfc 181 154 27 18 Wabaloolah 159 139 20 18 vivabobbygraham 155 147 8 17 Garrus 172 170 2 16 Cape Tear 159 173 -14 16 1 redforlife 166 153 13 15 Sinyoro 168 162 6 15 mickitez 178 154 24 14 RJH 180 173 7 14 SvenJohansen 170 157 13 13 KeegansPerm 158 185 -27 13 Kopite1971 185 165 20 12 bradders1011 150 158 -8 12 mushi007 176 163 13 11 Cornertakenquickly 158 176 -18 8 Barney LFC 170 188 -18 7 joezydudek 148 179 -31 7 Ndeyanka 122 194 -72 5 2 ollyfrom.tv 161 165 -4 4

New Leader at the top of the Premier League is Buck Pete after both Tommy and Wabaloolah both lost.

Also a correction to last weeks table as redforlife was on 15 points not 12 after checking all of the results

As it was a Sunday 4:30pm kick off we use National Lottery Draw Monday 28th OctoberBalls were 12-15-39-43-47 concatenated together we get 1215394347 divided by the number of weeks remaining 30That gives us 1215394347/3040513144 R27 + 1so this week we use fixtures from Week 28 before the renumbering https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583651#msg19583651 Please check your entries and let me know of any issues