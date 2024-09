Buck Pete 18 v 16 mushi007 Ndeyanka 0 v 31 ollyfrom.tv vivabobbygraham 18 v 14 RJH Cape Tear 15 v 16 tommylfc Garrus 15 v 16 Barney LFC Sinyoro 24 v 13 joezydudek mickitez 34 v 14 Wabaloolah redforlife 15 v 14 bradders1011 Kopite1971 33 v 14 KeegansPerm SvenJohansen 17 v 16 Cornertakenquickly

Position Team GF GA GD Pts Missed Entries 1 Wabaloolah 86 75 11 12 2 Sinyoro 100 79 21 11 3 tommylfc 100 88 12 11 4 Buck Pete 103 87 16 10 5 Garrus 101 86 15 10 6 vivabobbygraham 90 79 11 10 7 mickitez 104 84 20 8 8 Kopite1971 115 95 20 7 9 RJH 100 101 -1 7 10 SvenJohansen 86 98 -12 7 11 redforlife 83 96 -13 6 12 Cape Tear 74 102 -28 6 1 13 bradders1011 91 89 2 5 14 mushi007 91 95 -4 5 15 ollyfrom.tv 97 78 19 4 16 Cornertakenquickly 88 94 -6 4 17 Barney LFC 92 104 -12 4 18 KeegansPerm 86 104 -18 4 19 joezydudek 82 107 -25 4 20 Ndeyanka 76 104 -28 4 1

As it was a Saturday 3pm fixture we use the results from Saturday's Lotto draw (minus the bonus ball) https://www.national-lottery.co.uk/results/lotto/draw-history Balls were 05 - 17 - 26 - 48 - 49 - 57, concatenated together we get 51726484957 divided by the number of weeks remaining - 3451726484957/341521367204 R21 +1so this week we use Week 22 fixtures before the renumbering https://www.redandwhitekop.com/forum/index.php?topic=356273.msg19583651#msg19583651 Please check your entries and let me know of any issues