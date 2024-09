Barney LFC 19 v 22 mushi007 tommylfc 22 v 20 ollyfrom.tv RJH 22 v 20 Ndeyanka SvenJohansen 22 v 20 Buck Pete vivabobbygraham 17 v 20 joezydudek Cape Tear 0 v 22 Wabaloolah Garrus 22 v 19 bradders1011 Sinyoro 20 v 19 KeegansPerm mickitez 16 v 22 Cornertakenquickly redforlife 21 v 17 Kopite1971

Team GF GA GD P Wabaloolah 60 33 27 9 Garrus 73 59 14 9 Sinyoro 65 55 10 7 RJH 76 72 4 7 Buck Pete 74 59 15 6 vivabobbygraham 59 56 3 6 tommylfc 73 62 11 4 bradders1011 66 62 4 4 mickitez 59 58 1 4 mushi007 64 65 -1 4 Ndeyanka 65 60 5 3 Kopite1971 71 67 4 3 KeegansPerm 60 59 1 3 Cornertakenquickly 41 41 0 3 redforlife 59 71 -12 3 joezydudek 57 71 -14 3 SvenJohansen 57 71 -14 3 Cape Tear 47 76 -29 3 ollyfrom.tv 55 67 -12 0 Barney LFC 64 78 -14 0

Sunday game so we use Monday's Set for Life Draw the balls were 04 - 06 - 32 - 35 - 45 ( https://www.national-lottery.co.uk/results/set-for-life/draw-history 46323545/36 = 1286765 with a remainder of 5Remainder + 1 = 6 so we use Round 6 before the renumbering of the fixtures[/size]Cape_Tear 1Please check your entries and let me know of any issues**Edited Table above, it's a bit of a mess, but the points and GD should be correct based on the corrections for the Ipswich game. This is very much learning on the job, it will hopefully become clearer as the season progresses!