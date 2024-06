I'll keep this post updated throughout the tournament when TV channels and matches are confirmed



FRIDAY 14TH JUNE



Matchday 1 Group A



Germany V Scotland 20:00 ITV1 Fußball Arena München, Munich



SATURDAY 15TH JUNE



Matchday 1 Group A



Hungary V Switzerland 14:00 ITV1 Cologne Stadium, Cologne



Matchday 1 Group B



Spain V Croatia 17:00 ITV1 Olympiastadion, Berlin

Italy V Albania 20:00 BBC One BVB Stadion Dortmund, Dortmund



SUNDAY 16TH JUNE



Matchday 1 Group D



Poland V Netherlands 14:00 BBC One Volksparkstadion, Hamburg



Matchday 1 Group C



Slovenia V Denmark 17:00 ITV1 Stuttgart Arena, Stuttgart

Serbia V England 20:00 BBC One Arena AufSchalke, Gelsenkirchen



MONDAY 17TH JUNE



Matchday 1 Group E



Romania V Ukraine 14:00 BBC One Fußball Arena München, Munich

Belgium V Slovakia 17:00 ITV1 Frankfurt Arena, Frankfurt



Matchday 1 Group D



Austria V France 20:00 ITV1 Düsseldorf Arena, Düsseldorf



TUESDAY 18TH JUNE



Matchday 1 Group F



Turkey V Georgia 17:00 BBC One BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Portugal V Czech Republic 20:00 BBC One Leipzig Stadium, Leipzig



WEDNESDAY 19TH JUNE



Matchday 2 Group B



Croatia V Albania 14:00 ITV1 Volksparkstadion, Hamburg



Matchday 2 Group A



Germany V Hungary 17:00 BBC One Stuttgart Arena, Stuttgart

Scotland V Switzerland 20:00 BBC One Cologne Stadium, Cologne



THURSDAY 20TH JUNE



Matchday 2 Group C



Slovenia V Serbia 14:00 ITV1 Fußball Arena München, Munich

Denmark V England 17:00 BBC One Frankfurt Arena, Frankfurt



Matchday 2 Group B



Spain V Italy 20:00 ITV1 Arena AufSchalke, Gelsenkirchen



FRIDAY 21ST JUNE



Matchday 2 Group E



Slovakia V Ukraine 14:00 BBC One Düsseldorf Arena, Düsseldorf



Matchday 2 Group D



Poland V Austria 17:00 ITV1 Olympiastadion, Berlin

Netherlands V France 20:00 BBC One Leipzig Stadium, Leipzig



SATURDAY 22ND JUNE



Matchday 2 Group F



Georgia V Czech Republic 14:00 BBC One Volksparkstadion, Hamburg

Turkey V Portugal 17:00 ITV1 BVB Stadion Dortmund, Dortmund



Matchday 2 Group E



Belgium V Romania 20:00 ITV1 Cologne Stadium, Cologne



SUNDAY 23RD JUNE



Matchday 3 Group A



Scotland V Hungary 20:00 BBC One Stuttgart Arena, Stuttgart

Switzerland V Germany 20:00 BBC Two Frankfurt Arena, Frankfurt



MONDAY 24TH JUNE



Matchday 3 Group B



Albania V Spain 20:00 BBC One Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Croatia V Italy 20:00 BBC Two Leipzig Stadium, Leipzig



TUESDAY 25TH JUNE



Matchday 3 Group D



France V Poland 17:00 BBC One BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Netherlands V Austria 17:00 BBC Two Olympiastadion, Berlin



Matchday 3 Group C



Denmark V Serbia 20:00 ITV4 Fußball Arena München, Munich

England V Slovenia 20:00 ITV1 Cologne Stadium, Cologne



WEDNESDAY 26TH JUNE



Matchday 3 Group E



Slovakia V Romania 17:00 BBC One Frankfurt Arena, Frankfurt

Ukraine V Belgium 17:00 BBC Two Stuttgart Arena, Stuttgart



Matchday 3 Group F



Czech Republic V Turkey 20:00 ITV Volksparkstadion, Hamburg

Georgia V Portugal 20:00 ITV Arena AufSchalke, Gelsenkirchen



SATURDAY 29TH JUNE



Round of 16



Match 38: Group A Second Place V Group B Second Place 17:00 BBC One Olympiastadion, Berlin

Match 37: Group A Winner V Group C Second Place 20:00 ITV1 BVB Stadion Dortmund, Dortmund



SUNDAY 30TH JUNE



Round of 16



Match 40: Group C Winner V Third Place Group D/E/F 17:00 BBC One Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Match 39: Group B Winner V Third Place Group A/D/E/F 20:00 ITV1 Cologne Stadium, Cologne



MONDAY 1ST JULY



Round of 16



Match 42: Group D Second Place V Group E Second Place 17:00 BBC One Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Match 41: Group F Winner V Third Place Group A/B/C 20:00 ITV1 Frankfurt Arena, Frankfurt



TUESDAY 2ND JULY



Round of 16



Match 43: Group E Winner V Third Place Group A/B/C/D 17:00 BBC One Fußball Arena München, Munich

Match 44: Group D Winner V Group F Second Place 20:00 ITV1 Leipzig Stadium, Leipzig



FRIDAY 5TH JULY



Quarter Finals



QF 1: Winner of match 39 V Winner of match 37 17:00 TBC Stuttgart Arena, Stuttgart

QF 2: Winner of match 41 V Winner of match 42 20:00 TBC Volksparkstadion, Hamburg



SATURDAY 6TH JULY



Quarter Finals



QF 3: Winner of match 40 V Winner of match 38 17:00 TBC Düsseldorf Arena, Düsseldorf

QF 4: Winner of match 43 V Winner of match 44 20:00 TBC Olympiastadion, Berlin



TUESDAY 9TH JULY



Semi Finals



SF1:Winner of QF1 V Winner of QF2 20:00 TBC Fußball Arena München, Munich



WEDNESDAY 10TH JULY



Semi Finals



SF2: Winner of QF3 V Winner of QF4 20:00 TBC BVB Stadion Dortmund, Dortmund



SUNDAY 14TH JULY



Final



Winner of SF1 V Winner of SF2 20:00 BBC One and ITV1 Olympiastadion, Berlin