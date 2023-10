FIRST PLAYER TO SCORE - Bellingham FIRST TEAM TO SCORE - Man City

WEEK 3 FIXTURES Tuesday 24th October Galatasaray v Bayern (1-2) Inter v Salzburg (2-0) Man Utd v Copenhagen (1-1) Sevilla v Arsenal (2-1) Lens v PSV (2-0) Braga v Real Madrid (0-3) Union Berlin v Napoli (0-1) Benfica v Sociedad (2-1) Wednesday 25th October Feyenoord v Lazio (1-1) Barcelona v Shakhtar (3-0) Celtic v Atletico (1-2) PSG v Milan (2-1) Newcastle v Dortmund (1-1) Leipzig v Red Star Belgrade (2-0) Young Boys v Man City (0-3) Antwerp v Porto (0-1) FIRST PLAYER TO SCORE - Bellingham FIRST TEAM TO SCORE - Man City

...If you can meet with triumph and disaster

And treat those two imposters just the same