South American 2026 World Cup Qualifiers

Fixtures Calendar

Match Day 1

Match Day 2

Match Day 3

Match Day 4

Team Twitter Pages

FIFA World Ranking

Team Wikipedia Pages

Liverpool players

SA 2026 WC Qualifying Matches

60+ streams

South American footy

RAWK

Thestart on– ending in September 2025...The ten teams in CONMEBOL - Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, & Venezuela - will play in a league of home-and-away round-robin matches - each team playing 18 games in total. Theautomatically qualify for theThe 5th place team goes to a '6-team play-off tournament' to decide the last two spots: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup_qualification#Inter-confederation_play-offs Ecuador get 2026 WC Qualifying point deduction (3pts): www.espn.co.uk/football/story/_/id/37633680/ecuador-keep-2022-world-cup-spot-get-2026-qualifying-point-deduction ': www.fifa.com/fifaplus/en/articles/south-america-conmebol-qualifying-qualifiers-dates-teams-places-world-cup-2026 for South American 2026 World Cup Qualifiers: www.fifa.com/worldcup/preliminaries/#southamerica https://en.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup_qualification_(CONMEBOL ) & https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup_qualification_(CONMEBOL)# (for fixtures & results, tables, line-ups, live scores, live text commentaries, & more) : https://www.flashscore.co.uk/football/south-america/world-championship for the South American WC Qualifiers: www.espn.com/soccer/league/_/name/fifa.worldq.conmebol ' (wikipedia page): https://en.wikipedia.org/wiki/South_American_nations_at_the_FIFA_World_Cup ': www.11v11.com/internationals/south-american-football-confederation-conmebol on SA football at World Soccer magazine: www.worldsoccer.com/columnists/tim-vickery-columnists (dates & kick offs configured for your own local time-zone) : www.flashscore.co.uk/football/south-america/world-championship/fixtures SA WCQ- from CONMEBOL's official youtube channel : www.youtube.com/playlist?list=PL4A2cX5iL_okilAi7bs_n0tHfam2xGrqw (All fixtures are UK dates & times):-- 7th / 8th / 9th September : Match Highlights...ParaguayPeru : Thurs 7th Sept, 11.30pm koColombiaVenezuela : Thurs 7th Sept, 12 midnight koArgentinaEcuador : Fri 8th Sept, 1am koUruguayChile : Sat 9th Sept, 12 midnight koBoliviaBrazil : Sat 9th Sept, 1.45am ko- 12th / 13th September : Match Highlights...BoliviaArgentina : Tues 12th Sept, 9pm koEcuadorUruguay : Tues 12th Sept, 10pm koVenezuelaParaguay : Tues 12th Sept, 11pm koChileColombia : Wed 13th Sept, 1.30am koPeruBrazil : Wed 13th Sept, 3am ko- 12th / 13th October : Match Highlights...BoliviaEcuador : Thurs 12th Oct, 9pm koColombiaUruguay : Thurs 12th Oct, 9.30pm koArgentinaParaguay : Fri 13th Oct, 1am koChilePeru : Fri 13th Oct, 1am koBrazilVenezuela : Fri 13th Oct, 1.30am ko- 17th / 18th October : Match Highlights...VenezuelaChile : Tues 17th Oct, 10pm koEcuadorColombia : Wed 18th Oct, 12.30am koParaguayBolivia : Wed 18th Oct, 12.30am koUruguayBrazil : Wed 18th Oct, 1am koPeruArgentina : Wed 18th Oct, 3am koArgentina : https://twitter.com/argentina Bolivia : https://twitter.com/laverde_fbf Brazil : https://twitter.com/cbf_futebol Chile : https://twitter.com/LaRoja Colombia : https://twitter.com/fcfseleccioncol Ecuador : https://twitter.com/LaTri Paraguay : https://twitter.com/albirroja Peru : https://twitter.com/SeleccionPeru Uruguay : https://twitter.com/Uruguay Venezuela : https://twitter.com/SeleVinotinto - as at start of SA World Cup Qualifying, in September 2023...1st – Argentina, 3rd – Brazil, 16th – Uruguay, 17th – Colombia, 21st – Peru, 32nd – Chile, 40th – Ecuador, 49th – Paraguay, 57th – Venezuela, 83rd – Bolivia.Argentina - La Albiceleste : https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina_national_football_team Bolivia - La Verde : https://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia_national_football_team Brazil - Seleção : https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil_national_football_team Chile - La Roja : https://en.wikipedia.org/wiki/Chile_national_football_team Colombia - Los Cafeteros : https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia_national_football_team Ecuador - La Tricolor : https://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador_national_football_team Paraguay - La Albirroja : https://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay_national_football_team Peru - La Blanquirroja : https://en.wikipedia.org/wiki/Peru_national_football_team Uruguay - La Celeste : https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay_national_football_team Venezuela - La Vinotinto : https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela_national_football_team in the South American 2026 World Cup Qualifiers are...- Argentina - in the South American 2026 World Cup Qualifiers are...- Argentina - Alexis Mac Allister - Brazil - Alisson - Uruguay - Darwin Núñez - Colombia - Luis Díaz

Obligatory note about the other 3 South American countries not taking part in the South American World Cup Qualifiers...: Why do Guyana, French Guiana, and Suriname not play in the South American World Cup Qualifiers?: These 3 countries play in the CONCACAF World Cup Qualifiers instead 