Friday 3rd May

Luton 2-0 Everton



Sat 4th May

Arsenal 3-1 Bournemouth

Brentford 2-1 Fulham

Burnley 0-3 Newcastle

Sheffield United 1-2 Nottingham Forest

Man City 5-1 Wolverhampton Wanderers



Sunday 5th May

Brighton 0-2 Villa

Chelsea 1-1 West Ham

Liverpool 3-1 Tottenham



Monday 6th May

Palace 2-0 Man Utd