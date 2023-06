.

Barcelona Women v Wolfsburg Women

Cheats vs Manches7er U7d

FA Cup Final

FA Cup Final

Theis on at the same time as the FA Cup Final this Saturday- so I'll be watching the womens' match.- a 3pm kick off.It is free on DAZN - andtoo - www.youtube.com/@DAZNUWCL/featured . Last season's final was a quality match, so here's hoping this one will be too:-a 3pm kick off, at Wembley. https://twitter.com/EmiratesFACup Ortega; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; De Bruyne, Gundogan; Bernardo, Haaland, Grealish.Ederson, Phillips, Ake, Laporte, Alvarez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis.De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Fred; Fernandes, Eriksen, Sancho; Rashford.Butland, Dalot, Maguire, Malacia, McTominay, Pellistri, Elanga, Garnacho, Weghorst.Referee: Paul Tierney (of course it is). Assistants: Neil Davies & Scott Ledger. Fourth official: Peter Banke. VAR: David Coote.Theison... BBC One, ITV1, STV, BBC iPlayer, ITVX, STV Player, & BBC Sport Website - www.live-footballontv.com Theis being shown on TV live(+ great for IPTV etc)... www.livesoccertv.com/match/4640664/manchester-city-vs-manchester-united www.soccerstreams.football/Manchester-City-vs-Manchester-United/11529 (multiple)