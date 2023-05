HEYSEL: A DAY NEVER FORGOTTENRemembering the 39 football fans who tragically lost their lives at the Heysel Stadium, Brussels, May 29th 1985. RIP.In Memoria e AmiciziaIn Memory and FriendshipRocco AcerraBruno BalliAlfons BosGiancarlo BruscheraAndrea CasulaGiovanni CasulaNino CerulloWilly ChielensGiuseppina ContiDirk DaeneckyDionisio FabbroJacques FrançoisEugenio GaglianoFrancesco GalliGiancarlo GonnelliAlberto GuariniGiovacchino LandiniRoberto LorentiniBarbara LusciFranco MartelliGianni MastroiacoSergio Bastino MazzinoLoris MessoreLuciano Rocco PapalucaLuigi PidoneBenito PistolatoPatrick RadcliffeDomenico RagazziAntonio RagnaneseClaude RobertMario RonchiDomenico RussoTarcisio SalviGianfranco SartoGiuseppe SpalaoreMario SpanuTarcisio VenturinJean Michel WallaClaudio ZavaroniRest in Peace

